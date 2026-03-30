La Capital | La Ciudad | denuncias

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

La abogada reclamó "no simplificar un tema tan complejo" y aclaró que hasta el momento Fiscalía "no envió ninguna notificación ni citación".

30 de marzo 2026 · 09:36hs
Los Tribunales Provinciales donde se dirimen las cuestiones de familia y donde se reciben denuncias 

Foto: La Capital / Archivo

Los Tribunales Provinciales donde se dirimen las cuestiones de familia y donde se reciben denuncias 

El Colegio de Psicólogos de Rosario pidió una reunión urgente con la Corte Suprema de Justicia por las sospechas contra profesionales en los casos de padres separados de sus hijos. El pedido de audiencia surgió ante la presentación que realizó hace unas semanas un grupo de abogados penalistas por la presunta confección de informes sobre abuso infantil que tenían similitudes y que tenían como objetivo alejar a padres de sus hijos.

Los profesionales del Derecho plantearon que esos informes psicológicos luego no tenían correlación que lo que decían los menores en Cámara Gesell. Gabriela Durruty, abogada de una de las psicólogas acusadas por sus informes sobre casos de abusos infantil, aclaró este lunes que no recibieron ninguna citación ni notificación de ninguna denuncia.

En declaraciones a LT8, Durruty afirmó que su clienta “judicialmente, no ha recibido ninguna notificación, ni citación ni acceso a ningún tipo de denuncia. En lo personal, está un poco afectada por la trascendencia que tuvo esta denuncia que al parecer se presentó el año pasado, pero cobró notoriedad ahora porque deben haber ampliado la presentación o intentaron involucrar a la Corte en este tema. Estamos reconstruyendo lo ocurrido a partir de los trascendidos periodísticos”.

Denuncias como presión

“Por definición, cuando un espacio se reúne para solicitar algo en forma colectiva es para generar algún tipo de presión. Ese es el objetivo. En este caso, de alguna manera estaría funcionando así, porque también supimos que a la fiscal que estaba designada para investigar hace meses se le sumaron dos fiscales. Es un equipo de tres fiscales para investigar a tres profesionales psicólogas”, subrayó Durruty.

>> Leer más: Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Durruty expresó que “es necesario hacer algunas aclaraciones” sobre las denuncias sobre los informes psicológicos presuntamente tergiversados para forzar el distanciamiento de padres de hijos. “El contacto entre un progenitor y su hijo o hija, jamás lo establece un profesional de la salud mental. Siempre son decisiones judiciales, necesariamente basadas en diversos análisis y no en una expresión de una sola mirada que en general se hace en base a pedidos del propio tribunal”, expresó.

Embed - ADVIERTEN PRESIÓN MEDIÁTICA Y QUE NO HUBO INFORMACIÓN - GABRIELA DURRUTY

“Estas acusaciones públicas y el nivel de virulencia que alcanzaron en las redes sociales nos tiene que llamar a todos a la reflexión. A pensar que hablamos de seguridad de niños, niños y adolescentes. El derecho supremo es de los niños y niñas, no de los padres y madres. Este tipo de manifestaciones que se escuchan, lo único que logran es resentir aún más la atención de profesional a las madres, quienes en general son las que más se preocupan por estas cuestiones por parte de profesionales de la salud mental que son indispensables para quienes merecen toda la atención social que son los menores”, subrayó Durruty.

"No hay que simplificar un problema complejo"

Entonces, la abogada se preguntó: “¿Por qué un profesional, que está obligado por la ley a poner en conocimiento de las autoridades cuando descubre la posibilidad de que un menor esté sufriendo un daño grave, tomaría este tipo de decisiones? Se está direccionando, simplificando un problema complejo. Quien se considere víctima de una falsa denuncia, de una mala actuación profesional tiene todo el derecho del mundo a denunciarlo. Acá, quienes tienen que responder son los integrantes del servicio de justicia, tanto del tribunal como de la fiscalía y hasta ahora, eso no ocurrió. Son todos trascendidos periodísticos que están mancillando de una u otra manera la labor de profesionales. Y el mensaje que se escucha desde atrás es: (a los psicólogos) no asistan a este tipo de situaciones porque después te pasan este tipo de cosas”.

>> Leer más: La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

Durruty agregó que “ahora se han presentado las denuncias correspondientes y en todos estos meses, la Unidad Fiscal que se armó al efecto no encontró ningún motivo para citar a las profesionales y, sin embargo, sus nombres siguen circulando, se siguen afirmando cosas por fuera de la investigación. Debería haber alguna reacción del servicio de justicia. Defenderse de una acusación que no tuvo trascendencia es muy difícil y las víctimas terminan siendo los menores y los padres y madres que quieren buscar asistencia técnica, y así la van a encontrar cada vez menos”.

“Estas denuncias no son novedosas. En general, cuando se denuncia por violento o abusador a algún progenitor, es una reacción posible que se termina cuando una investigación avanza, se cierra o se abre, no cuando se queda seis meses dando vuelta y se escuchan las cosas que se están escuchando”, agregó la abogada.

Noticias relacionadas
Se espera la llegada de chaparronesy lluvias para los póximos días en Rosario

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Choque frontal en Ovidio Lagos al 7600, en el puente que cruza el arroyo Saladillo. Los Bomberos Zapadores rescataron a un hombre

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

El diseño cuida especialmente uno de los rasgos más reconocibles del edificio: la cúpula de la esquina. La nueva construcción se aleja de ese punto para no taparlo ni competir visualmente.

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Las obras en el Monumento a la Bandera habían ingresado en una nueva incertidumbre. La contratista paralizó las tareas ante una abultada deuda de Nación el 2 de marzo pasado. Con el traspaso a la provincia, se enciende la esperanza para culminar las tareas para el próximo 20 de Junio.

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Lo último

El Concejo de VGG acompañará los proyectos de reformas estructurales que necesita la ciudad

El Concejo de VGG acompañará los proyectos de reformas estructurales que necesita la ciudad

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Topa se quebró al hablar sobre la situación económica: En los hogares están haciendo magia

Topa se quebró al hablar sobre la situación económica: "En los hogares están haciendo magia"

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

El gobernador Pullaro envió a tres ministros y secretarios para que se ocupen de la familia de la víctima y la comunidad educativa. Además, para seguir la situación del victimario

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
Ataque en la escuela de San Cristóbal: Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

Ataque en la escuela de San Cristóbal: cómo es el estado de salud de los ocho heridos
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: cómo es el estado de salud de los ocho heridos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada
LA CIUDAD

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Ovación
La eliminación de Newells es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

Por Rodolfo Parody
Ovación

La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La eliminación de Newells es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Central vota en octubre y la campaña política todavía no inició en Arroyito

Central vota en octubre y la campaña política todavía no inició en Arroyito

Policiales
Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La Ciudad
Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario
La Ciudad

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Policiales

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos