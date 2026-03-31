Tenis: catorce meses después de su última aparición, volvió Nadia Podoroska

La Rusita volvió a jugar al tenis por los puntos en el W35 de Junín II. En su vuelta, venció a Lourdes Ayala

Seguramente que con tanto tiempo de inactividad Nadia Podoroska aprendió que el regreso también puede ser un punto de partida. Este martes volvió a jugar al tenis por los puntos tras un parate obligado por una serie de lesiones de 1 año, 2 meses y 18 días.

Y en su vuelta al ruedo venció a la jugadora de la Federación Santafesina de Tenis (FST) Lourdes Ayala por 6/4 y 6/2 en la primera ronda del W35 de Junín II.

Como invitada del torneo, Podoroska le ganó a la oriunda de San Lorenzo (que accedió al cuadro principal desde las clasificación) en ochenta minutos, yendo de menor a mayor, y en segunda ronda enfrentará a la mexicana Victoria Rodríguez .

La última vez que la “Rusita” jugó oficialmente fue el 13 de enero del 2025 cuando cayó derrotada ante Karolina Muchova en el Australian Open. Después sufrió una seguidillas de lesiones, primero en la cadera y luego una en el hombro que la alejaron del deporte que la supo ver ubicada en el puesto número 36 y ser semifinalista de Roland Garros en 2020.

Dicen que el camino más largo comienza con el primer paso. Hoy, sin ranking, y tras unos 400 días de espera la rosarina de barrio Larrea dio nuevamente ese primer paso en su búsqueda de ser nuevamente competitiva para volver a jugar los torneos más importantes de la WTA.

Además de Nadia Podoroska

Otras que accedieron a la segunda ronda fueron la tenista de Ricardone Luna Cinalli, que venció a la brasileña Ana Candiotto por 6/2 y 6/3 y se ahora se medirá con la búlgara Gergana Topalova; y la venadense Victoria Bosio, que derrotó a Luciana Moyano 7/6 y 6/4 y espera por la ganadora del cruce entre la polaca Gina Feistel y la británica Allegra Korpanec Davies.