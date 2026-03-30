La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil La Justicia brasileña le concedió el habeas corpus presentado por la defensa de la letrada, denunciada por injuria racial 30 de marzo 2026 · 16:58hs

La abogada Agostina Páez fue denunciada por racismo en Brasil

La Justicia de Brasil aceptó este lunes el habeas corpus presentado por la defensa de Agostina Páez, la abogada denuncia por injuria racial. De esta manera, la joven deberá pagar una fianza de casi 20 mil dólares para poder regresar a Argentina, tras permanecer más de dos meses y medio en Río de Janeiro.

La resolución fue comunicada a las partes este lunes y representa un giro relevante en la causa, ya que revierte la obligación de permanencia en territorio brasileño mientras se define su situación penal.

Asimismo, Justicia brasileña determinó que, además de pagar la fianza, la joven deberá mantener actualizado su domicilio residencial y todos sus datos de contacto.

Una vez que se concrete ese pago, que se estipuló en 97 mil reales equivalentes a 60 salarios mínimos, se van a poner en marcha los trámites para su regreso al país. Entre otras cosas, deberán definir cuándo le retiran la tobillera electrónica.

"Una vez acreditado el depósito de la caución, el juez natural de la causa deberá adoptar todas las providencias tendientes a hacer cesar los efectos de las cautelares impuestas, con la devolución del pasaporte de la paciente, el retiro del equipo de monitoreo electrónico, la expedición de los oficios necesarios y también de una autorización de viaje a su país de origen, con la revocación de cualquier restricción de salida del territorio nacional impuesta a la paciente en el marco del proceso originario de este mandamus", sostiene el fallo.