En busca de los goles de Newell's: un nuevo delantero asoma como posible refuerzo

La Lepra empezó a sondear a otro nueve uruguayo ante las dudas sobre la situación del Colo Ramírez y el Cocoliso González

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

22 de diciembre 2025 · 10:44hs
Newells posó su mirada sobre un exgoleador de Unión.

Foto: Instagram/@rockobalboa77.

Newell's posó su mirada sobre un exgoleador de Unión.

La falta de gol y el flojo poder ofensivo en el último año es uno de los puntos a resolver para 2026 por la dirección de fútbol de Newell's. Con la vuelta a los entrenamientos y la confirmación de Sergio Gómez y Favio Orsi en el banco, el club piensa en un nuevo delantero para rearmar el plantel.

En las últimas horas se conoció que la Lepra consultó sobre la situación contractual de Adrián Balboa, un nueve que no sumó muchos minutos en Racing. El exjugador de Unión tuvo un año futbolístico que no fue del todo bueno. Frente a esta situación, el Rojinegro habría ofrecido un préstamo con una opción de compra.

Lo negativo es que la Academia de Avellaneda sólo estaría dispuesta a una venta y lo tasó en 2 millones de dólares. Sumado a eso, el propio Rocky habló hace días atrás con el diario uruguayo El Espectador y remarcó la intención de volver al fútbol de su país.

Adrián Balboa apareció en el radar de Newell's

"Si vos me decís ¿te querés ir de Racing?, te digo que no, pero del fútbol argentino, sí. El día que me vaya de acá, va a ser para Uruguay, pero no quiero más fútbol argentino. Es estresante", manifestó Balboa.

Mientras tanto, la continuidad de Carlos González es uno de los grandes interrogantes. El paraguayo no regresó a los entrenamientos a pesar que su vínculo finaliza el 31 de diciembre, tuvo un año de altibajos con poco poder de gol, pero hizo un interesante trabajo de lucha y esfuerzo fuera del área.

>> Leer más: Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Más allá de eso, hoy parece casi imposible la chance de que Cocoliso continúe vistiendo la camiseta rojinegra. La cláusula de compra de 1.500.000 dólares por la mitad de su pase, más el elevado sueldo que percibe el guaraní, lo hacen casi inalcanzable para la nueva directiva Leprosa.

La única manera que se pueda llegar a un acuerdo para 2026 es que González, dueño de su pase, acceda a un nuevo préstamo por un monto muy lejano a lo que se pidió en un principio, algo que parece muy difícil. Otro punto que puede jugar a favor es la cercanía del Mundial y la posibilidad cierta de seguir siendo titular.

¿Cuál es la situación del Colo Ramírez?

Mientras tanto, Juan Ignacio Ramírez también debe definir su futuro ante el cambio de entrenador en Rosario. El Colo tiene contrato con Sport Recife hasta junio de 2026. Allí no tuvo mucha presencia y además descendió con el equipo brasileño a la serie B.

A diferencia de la situación de Cocoliso, la dupla técnica leprosa no ve con malos ojos el regreso del uruguayo, algo que le abre una puerta para volver en este mercado de pases. Esta semana, el departamento fútbol se comunicaría con el jugador para consultarle sobre sus ganas de volver a Rosario y, además, charlará con la dirigencia de Recife para conocer que idea tiene sobre el futuro del delantero.

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Es lo que indica el protocolo en personas con síntomas compatibles. En la Argentina se detectaron varios positivos. Quiénes deben vacunarse

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Por Florencia O’Keeffe

