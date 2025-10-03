La Capital | Ovación | Racing

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

El exárbitro y confeso hincha Millonario Pablo Lunati contó vía redes sociales las complicaciones que se generaron con los agentes en el ingreso a la popular

Luis Castro

Por Luis Castro

3 de octubre 2025 · 08:47hs
Algunos hinchas de River tuvieron problemas tras el triunfo ante Racing.

Algunos hinchas de River tuvieron problemas tras el triunfo ante Racing.

La victoria de River ante Racing y clasificación de los de Núñez a las semifinales de la Copa Argentina dejó polémicas de toda índole, más allá del tumulto en el campo de juego. Uno de esos hechos fue la retirada de los hinchas y el accionar de la policía contra un grupo millonario que estaba en un colectivo.

El Gigante de Arroyito fue el escenario ideal para una fiesta del fútbol y con dos equipos poderosos del fútbol argentino que tuvieron el acompañamiento de su gente, algo que sólo sucede en esta competencia. La cancha de Central desbordó de pasión en un partido que acaparó la atención de propios y extraños, pero que necesitó un operativo de seguridad de 630 efectivos con el fin de garantizar el normal desarrollo del encuentro y la seguridad de ambas parcialidades.

No era un encuentro fácil para controlar y es por eso que se puso el foco de atención en el control policial, aunque hubo algunos momentos de tensión. "Me cuentan que hay incidentes en el ingreso a la popular de River, la policía de Rosario comenzó a tirar gas pimienta, hay nenes y familias descompuestas", denunció el exárbitro y confeso hincha millonario Pablo Lunati en su cuenta de X.

Se picó en el final del duelo de River y Racing

A lo largo del duelo que ganó River por 1 a 0 y con gol nada menos que de Maximiliano Salas, todo transitó con cierta normalidad, pero el final se picó. El delantero Adrián Balboa tuvo una actitud repudiable y escupió en la cara a Marcos Acuña, lo que motivó a una reacción del lateral izquierdo de la selección argentina y se produjo un tumulto que involucró casi a todos, incluso a los cuerpos técnicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloLunati22/status/1973839042350301539&partner=&hide_thread=false

Pero uno de los videos que generó indignación y repercutió con intensidad en las redes sociales es cuando un policía, en la retirada con varios compañeros, reacciona quizás ante un ataque verbal o de otra índole golpeando con un palo a una persona que estaba dentro de un colectivo con hinchas de River. Acto seguido, otro uniformado lanzó gas pimienta al interior del mismo, con todo lo que eso implica.

>>Leer más: Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Sin dudas este episodio con la reacción de un par de agentes despertó una fuerte indignación y críticas de los hinchas que fueron a disfrutar de un espectáculo futbolístico y de los que observaron el video que se hizo viral en las redes. Y empañó, en parte, un importante operativo contratado para la fiesta del fútbol.

Noticias relacionadas
River llega de capa caída al partido ante Racing y tres días después vuelve a Rosario para enfrentar a Central.

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

El publicó de Racing y River contará con medidas de vigilancia especiales.

Racing y River llegan a Rosario con un operativo de seguridad que va más allá del Gigante

El once de Newells conducido por Lisando Iglesias. Vuelven a pelear el título del fútbol femenino de AFA pese a la derrota ante San Luis FC.

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Racing eliminó a Vélez y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, con un solo equipo argentino

Ver comentarios

Las más leídas

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Lo último

Evangelina Anderson habló sobre Leandro Paredes: Jamás saldría con un hombre casado

Evangelina Anderson habló sobre Leandro Paredes: "Jamás saldría con un hombre casado"

Peligro en la ruta 33: presentaron un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Peligro en la ruta 33: presentaron un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Peligro en la ruta 33: presentaron un amparo para la reparación urgente por abandono vial

El presidente de una comuna sanafesina decidió recurrir a la Justicia ante la falta de respuestas del gobierno nacional
Peligro en la ruta 33: presentaron un amparo para la reparación urgente por abandono vial
Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Quién es Fred Machado: el empresario argentino acusado de narcotráfico que complica a Espert
Política

Quién es Fred Machado: el empresario argentino acusado de narcotráfico que complica a Espert

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Ovación
Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Central: una prueba de carácter y la zanahoria que tiene enfrente a la quiere tirarle el manotazo

Central: una prueba de carácter y la zanahoria que tiene enfrente a la quiere tirarle el manotazo

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades
Política

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
Motores

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches
Información General

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

Israel interceptó la flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza
El Mundo

Israel interceptó la flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza

Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la flotilla que iba a Gaza
Política

Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la flotilla que iba a Gaza

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida
Información General

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida

El gobierno ganó tiempo para revertir una caída de los bonos y frenar al dólar
Economía

El gobierno ganó tiempo para revertir una caída de los bonos y frenar al dólar

Caputo viaja a EEUU para destrabar el rescate financiero del Tesoro
Economía

Caputo viaja a EEUU para destrabar el rescate financiero del Tesoro

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder
Política

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

En plena polémica, Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo
Política

En plena polémica, Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda
Policiales

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Qué es un swap, el acuerdo que negocia Javier Milei con Estados Unidos
Economía

Qué es un swap, el acuerdo que negocia Javier Milei con Estados Unidos

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas
Ovación

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad