River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta El exárbitro y confeso hincha Millonario Pablo Lunati contó vía redes sociales las complicaciones que se generaron con los agentes en el ingreso a la popular Por Luis Castro 3 de octubre 2025 · 08:47hs

Algunos hinchas de River tuvieron problemas tras el triunfo ante Racing.

La victoria de River ante Racing y clasificación de los de Núñez a las semifinales de la Copa Argentina dejó polémicas de toda índole, más allá del tumulto en el campo de juego. Uno de esos hechos fue la retirada de los hinchas y el accionar de la policía contra un grupo millonario que estaba en un colectivo.

El Gigante de Arroyito fue el escenario ideal para una fiesta del fútbol y con dos equipos poderosos del fútbol argentino que tuvieron el acompañamiento de su gente, algo que sólo sucede en esta competencia. La cancha de Central desbordó de pasión en un partido que acaparó la atención de propios y extraños, pero que necesitó un operativo de seguridad de 630 efectivos con el fin de garantizar el normal desarrollo del encuentro y la seguridad de ambas parcialidades.

No era un encuentro fácil para controlar y es por eso que se puso el foco de atención en el control policial, aunque hubo algunos momentos de tensión. "Me cuentan que hay incidentes en el ingreso a la popular de River, la policía de Rosario comenzó a tirar gas pimienta, hay nenes y familias descompuestas", denunció el exárbitro y confeso hincha millonario Pablo Lunati en su cuenta de X.

Se picó en el final del duelo de River y Racing A lo largo del duelo que ganó River por 1 a 0 y con gol nada menos que de Maximiliano Salas, todo transitó con cierta normalidad, pero el final se picó. El delantero Adrián Balboa tuvo una actitud repudiable y escupió en la cara a Marcos Acuña, lo que motivó a una reacción del lateral izquierdo de la selección argentina y se produjo un tumulto que involucró casi a todos, incluso a los cuerpos técnicos.

Me cuentan que hay incidentes en el ingreso a la popular de RIVER, la policía de rosario comenzó a tirar gas pimienta , hay nenes y familias descompuestas, siempre pasa lo mismo con la policía de rosario, cuidemos a los hinchas de RIVER, hay cosas que no pueden pasar más.

Vamos… — Pablo Lunati (@PabloLunati22) October 2, 2025

Pero uno de los videos que generó indignación y repercutió con intensidad en las redes sociales es cuando un policía, en la retirada con varios compañeros, reacciona quizás ante un ataque verbal o de otra índole golpeando con un palo a una persona que estaba dentro de un colectivo con hinchas de River. Acto seguido, otro uniformado lanzó gas pimienta al interior del mismo, con todo lo que eso implica. Sin dudas este episodio con la reacción de un par de agentes despertó una fuerte indignación y críticas de los hinchas que fueron a disfrutar de un espectáculo futbolístico y de los que observaron el video que se hizo viral en las redes. Y empañó, en parte, un importante operativo contratado para la fiesta del fútbol.