Estudiantes, el campeón del Clausura y posible rival de Central para la Supercopa Internacional

El torneo Clausura ya tiene campeón: Estudiantes, que derrotó en la final a Racing en Santiago del Estero. El equipo de la Plata o Platense, rival de Central.

Estudiantes se consagró campeón del Clausura en la final ante Racing y ahora se medirá con Platense por el Trofeo de Campeones. El ganador, ante Central en la final de la Supercopa Internacional.

Estudiantes es el nuevo campeón. Derrotó en la final a Racing por penales en Santiago del Estero tras igualar 1-1 los 120' y se coronó en el Clausura . El sábado 20, en San Nicolás, dirimirá el Trofeo de Campeones ante Platense y el ganador enfrentará a Central por el título de la Supercopa Internacional en 2026.

Un golazo de Maravilla Martínez en el final parecía darle el título en los 90' al equipo de Costas, pero Guido Carrillo lo empató de cabeza en adicional y por lo tanto hubo que ir a tiempo suplementario y a los penales, que terminó con el triunfo de Estudiantes por 5-4.

El fin de año ya está a la vuelta de la esquina y con él las últimas definiciones. En Santiago del Estero se consagró el penúltimo campeón del año y en una semana será el turno del último.

Ese es el que le interesa particularmente a Central, ya que al ser el primero de la tabla anual (que le dio finalmente un polémico título) se ganó el derecho de disputar la Supercopa Internacional, que también otorga una estrella. Y la jugará con el vencedor del Trofeo de Campeones, que enfrenta a los mejores del Apertura y Clausura. Es decir, Platense y Estudiantes.

Platense llegará muy descansado pero sin competencia, ya que no clasificó a los octavos de final del Clausura. Mientras como le pasó a Central en el 2023, el Pincha deberá jugar por un nuevo título enseguida de todos los festejos por esta coronación. Una desventaja que en aquél momento aprovechó muy bien River.

Qué pasó en la final del Clausura

Poco y nada en la cancha, en realidad. Los dos metieron mucha pata pero tuvieron muy poca claridad. Sin embargo, Estudiantes tuvo las mejores opciones.

La primera, sucia, fue sin embargo de Racing, cuando Núñez aprovechó un mal rechazo y definió mal cuando quedaba mano a mano con Muslera. Pero las que siguieron, fueron del Pincha.

Debió pasar casi media hora de juego para que se diera la primera situación clara elaborada de gol, cuando Guido Carrillo quedó mano a mano con Cambeses entrando por derecha, pero el arquero le achicó y le rebotó. Fue después de que Tiago Palacios rematara alto, también entrando por derecha.

A los 5' del complemento, el Pincha tuvo otra bien clara, con igual protagonista. Pique al vacío por derecha de Cetré, pase atrás y Carrillo, apurado, la tiró increíblemente afuera en el área chica.

¡¡¡HAY QUE CERRAR EL ESTADIO!!! ¡¡¡GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ EN LA FINAL!!! GANA RACING 1-0 ANTE ESTUDIANTES



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/f6FwXXW2se — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Estudiantes lucía mejor en ese segundo tiempo y se confió. En un intento de ataque la perdió en tres cuartos de cancha, Racing la jugó rápido con pelotazo a Maravilla Martínez y el fabuloso delantero hizo el resto.

Mal cabezazo hacia atrás de la zaga pincharrata, Maravilla se la llevó, dejó en ridículo a Muslera y definió picándola sin ponerse nervioso ante el cierre desesperado de la última línea rival. Un verdadero golazo a los 35' del complemento, que sepultaba la iniciativa de Estudiantes.

Pero cuando hasta Maravilla pudo asegurarlo en un par de llegadas, llegó el momento de la resurrección. Tiro libre en la puerta del área, sobre la derecha e impecable cabezazo de Carrillo a la red a los 47' para empatar en su tercer intento.

¡¡LLEGÓ EL EMPATE AGÓNICO DE ESTUDIANTES!! GUIDO CARRILLO DE CABEZA PUSO EL 1-1 ANTE RACING EN LA FINAL



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/o7CMH8MQcW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Fueron al suplementario en Santiago

El gol agónico llevó entonces las cosas a un infartante suplementario. Cetré tuvo la más clara al final del primer tiempo, pero se le fue alta en el área chica.

Y a los 9' del segundo Muslera le sacó el cabezazo de gol a Maravilla, tras gran centro de Martirena. Así, una acción para cada uno y a los penales, que sonrió al equipo de La Plata, luego de empezar también perdiendo desde los doce pasos.

El uruguayo Muslera fue el héroe, atajando dos luego de que Cambeses contuviera el primero que le patearon.

La definición en los penales

Estudiantes 5: Sosa (gol), Cetré (atajada y travesaño), Alario (gol), Burgos (gol), Meza (gol) y Rodríguez (gol).

Racing 4: Maravilla Martínez (gol), Vietto (gol), García Basso (gol), Martirena (atajado), Sosa (gol) y Pardo (atajado).

Estudiantes obtuvo su 7º título. El último había sido en el 2010 y ahora va a la Copa Libertadores. Racing queda en Copa Sudamericana.