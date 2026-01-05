La Capital | El Mundo | Venezuela

Venezuela ratificó la muerte de 32 guardias de Cuba por un "ataque criminal e infame"

La presidenta encargada Delcy Rodríguez denunció los asesinatos el día después de la operación de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro

5 de enero 2026 · 09:44hs
El Consejo de Ministros de Venezuela se reunió este domingo.

Foto: Vicepresidencia de Venezuela.

El Consejo de Ministros de Venezuela se reunió este domingo.

El gobierno de Venezuela ratificó este domingo los primeros reportes oficiales sobre la muerte de 32 guardias de seguridad de Cuba durante la operación militar de Estados Unidos para detener al presidente Nicolás Maduro. Dentro del anuncio, las autoridades destacaron que los militares norteamericanos perpetraron un "ataque criminal e infame".

La Cancillería de la república bolivariana difundió un saludo a los familiares del personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de la isla. Horas más tarde, la presidenta encargada Delcy Rodríguez replicó el comunicado oficial tras haber encabezado una reunión del Consejo de Ministros.

"Honor y gloria a los 32 hermanos cubanos que fueron asesinados durante la criminal agresión de Estados Unidos", manifestó la funcionaria a través de redes sociales. No obstante, las autoridades venezolanas aún no han confirmado la cantidad total de bajas tras el bombardeo y el ataque de Estados Unidos.

¿Qué hacían los guardias de Cuba en Venezuela?

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, confirmó que los guardias cubanos fallecidos el último sábado estaban prestando servicio en el marco de "misiones de cooperación y defensa". Desde el organismo señalaron que "los 32 combatientes ofrendaron su vida cumpliendo su deber".

"Este personal se encontraba cumpliendo tareas de protección y defensa institucional", indicaron desde la Cancillería. A continuación, señalaron: "Su actuación se distinguió por la valentía, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad regional".

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

A tono con el comunicado, Delcy Rodríguez expresó sus condolencias con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y con el pueblo de la isla. "¡Vuelen alto, combatientes! Su ejemplo queda sembrado en la tierra sargada de Simón Bolívar como ejemplo de valentía y dignidad", afirmó.

El canciller venezolano Yván Gil Pinto se encargó de dar a conocer el registro de bajas militares a última hora del domingo, casi 24 horas después de la operación Determinación Absoluta que inició Estados Unidos para capturar a Maduro y a su esposa Cilia Flores por una causa sobre narcoterrorismo. Dentro del comunicado en homenaje a los miembros caídos de las FAR, las autoridades destacaron: "Su sacrificio fortalece los lazos históricos de hermandad, soberanía y lucha compartida entre nuestras naciones".

Un pedido de paz para Donald Trump

Luego de la primera reunión del Consejo de Ministros tras el ataque, Rodríguez reiteró su predisposición para llegar a un acuerdo, pero también le hizo un pedido público al presidente estadounidense Donald Trump en el marco del conflicto. "Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz, no la guerra", consideró.

Mientras el día interior había exigido la liberación de Maduro como víctima de un "secuestro ilegal e ilegítimo", la presidenta interina planteó este domingo la necesidad de "avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso" con Washington. Al mismo tiempo destacó la importancia de la "igualdad soberana y la no injerencia" en el vínculo con el resto de los países de la región: "Estos principios guían nuestra diplomacia".

"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica", manifestó la excanciller. De inmediato, agregó: "Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación".

La funcionaria difundió una invitación al gobierno estadounidense para "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido". Asimismo definió el objetivo de mantenerse dentro del "marco de la legalidad internacional" y fortalecer una "convivencia comunitaria duradera".

