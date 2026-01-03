La Capital | El Mundo | Venezuela

Venezuela activó el Consejo de Defensa y denunció el secuestro ilegal de Nicolás Maduro

Tras el ataque de Estados Unidos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió: "Nuestros enemigos pretenden esclavizarnos de nuevo"

3 de enero 2026 · 17:12hs
La funcionaria hizo un anuncio clave en la capital de Venezuela.

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos.

La funcionaria hizo un anuncio clave en la capital de Venezuela.

Horas después de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, el gobierno de Venezuela anunció este sábado la puesta en marcha del Consejo de Defensa de la Nación. En esta instancia condenó el ataque de Estados Unidos y denunció el "secuestro ilegal e ilegítimo" del mandatario junto a la primera dama.

"El velo se ha rasgado. Se nos quiere volver a las tinieblas. Nuestros enemigos pretenden esclavizarnos de nuevo", afirmó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Después de la declaración de estado de conmoción exterior por la acción de las fuerzas armadas norteamericanas, propuso una "fusión policial, militar y popular que se convierta en un solo cuerpo" para defender la soberanía.

La funcionaria se encargó de brindar un discurso sobre la convocatoria al Consejo de Defensa de la Nación a través de la entrega de los documentos correspondientes a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez. En esta instancia, afirmó: "Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie, sitiarla, bloquearla, configuran delitos de lesa humanidad".

La reacción de Venezuela contra Estados Unidos

"Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros", sentenció la vicepresidenta en Caracas. Además calificó el ataque estadounidense como un "atentado" que "viola flagrantemente los artículos uno y dos de la carta de la Organización de las Naciones Unidas" (ONU).

Rodríguez aseveró que ningún bloqueo podrá torcer la voluntad del pueblo. Previamente, señaló: "Jamás volveremos a ser esclavos. Jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio del tinte que sea".

>> Leer más: Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

"Estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos", enfatizó la ministra de Hidrocarburos del país. Mientras tanto, consideró que la población debe "mantenerse en calma" para afrontar la situación "en perfecta unión nacional".

La excanciller venezolana hizo un llamado a "la defensa de la vida" y dijo que "el pueblo venezolano está indignado" por el secuestro de Maduro y su esposa Cilia Flores. En este sentido, indicó: "Los extremistas que han promovido esta agresión armada, la historia y la Justicia se las hará pagar".

Se activó el Consejo Defensa de Venezuela

La convocatoria al Consejo de Defensa de la Nación se llevó a cabo este sábado con Rodríguez como máxima autoridad del Poder Ejecutivo por la ausencia del presidente. "Todo dentro de la Constitución. Lo aprendimos del comandante Chávez frente a las vicisitudes, golpes de Estado, sabotajes petroleros", expresó.

La vicepresidenta del país caribeño ratificó que la explotación del petróleo es uno de los principales factores en torno al ataque militar de Estados Unidos. Al respecto, sostuvo: "Estamos listos para defender a Venezuela, a nuestros recursos naturales para el desarrollo nacional".

"El pueblo nacional encontrará el camino en paz, en tranquilidad", manifestó la excanciller. De inmediato criticó la iniciativa del presidente norteamericano Donald Trump y sostuvo que "no los asiste la razón a quienes tiene que acudir al uso de la fuerza, a la violencia y la ilegalidad internacional". Como contrapartida se ubicó del lado de "la razón histórica, el derecho al futuro y a la patria, el derecho a un porvenir y la felicidad social".

Finalmente, Rodríguez reclamó la unión de la Patria Grande ante la captura de Maduro y el despliegue militar estadounidense. Frente al nuevo escenario de conflicto, advirtió: "Lo que le hicieron hoy a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquier país".

El operativo se produjo durante la madrugada en Venezuela.

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Manifestantes se solidarizaron con el pueblo de Venezuela y contra la intervención militar.

Intervención militar en Venezuela: organizaciones políticas repudian el ataque de EEUU

María Corina Machado pidió por un proceso de transición democrática tras la caída del gobierno chavista

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

Javier Milei y Edmundo González Urrutia, el último contrincante electoral de Maduro

El gobierno nacional celebró "la captura del dictador" Nicolás Maduro en Venezuela

