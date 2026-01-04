Confirman que 32 cubanos murieron en la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Integraban la guardia de seguridad de Maduro. No hay cifras oficiales sobre el total de muertes en la operación

El Ministerio de Interior de Cuba confirmó que 32 combatientes cubanos murieron en la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como corolario la detención del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde será juzgado por cargos de narcoterrorismo y asociación con organizaciones armadas.

El gobierno cubano precisó en un comunicado que, "como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".

"Nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, precisaron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había señalado que “muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro”.

Según indicó The New York Times, Venezuela sufrió 80 muertes en la operación, mientras que funcionarios de Washington indicaron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos. No se proporcionaron números de bajas de Venezuela, aunque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo que “gran parte” de los integrantes de la guardia de seguridad de Maduro fueron asesinados “a sangre fría”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decretó dos días de duelo nacional en la isla.