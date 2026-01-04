La Capital | El Mundo | Cuba

Confirman que 32 cubanos murieron en la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Integraban la guardia de seguridad de Maduro. No hay cifras oficiales sobre el total de muertes en la operación

4 de enero 2026 · 23:07hs
Confirman que 32 cubanos murieron en la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El Ministerio de Interior de Cuba confirmó que 32 combatientes cubanos murieron en la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como corolario la detención del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde será juzgado por cargos de narcoterrorismo y asociación con organizaciones armadas.

El gobierno cubano precisó en un comunicado que, "como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".

>> Leer más: Trump advierte a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro"

"Nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, precisaron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había señalado que “muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro”.

Según indicó The New York Times, Venezuela sufrió 80 muertes en la operación, mientras que funcionarios de Washington indicaron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos. No se proporcionaron números de bajas de Venezuela, aunque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo que “gran parte” de los integrantes de la guardia de seguridad de Maduro fueron asesinados “a sangre fría”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decretó dos días de duelo nacional en la isla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrensaCubCol/status/2007986688984027619&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Argentina y otros ocho países se opusieron a los términos del comunicado.

Argentina participó de la reunión de la Celac, que no logró un comunicado conjunto

Nicolás Maduro detenido junto a agentes de la DEA en Nueva York.

España, Brasil y México lanzan un fuerte rechazo a la intervención militar de EEUU en Venezuela

trump advierte a delcy rodriguez: si no hace lo correcto, va a pagar un precio mas alto que maduro

Trump advierte a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro"

durisimo editorial de the new york times contra trump: el ataque a venezuela es ilegal e imprudente

Durísimo editorial de The New York Times contra Trump: "El ataque a Venezuela es ilegal e imprudente"

Ver comentarios

Las más leídas

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Lo último

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

Confirman que 32 cubanos murieron en la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Confirman que 32 cubanos murieron en la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

Rosario despide a Usandizaga: el cortejo fúnebre pasará por el Palacio Municipal

El histórico exintendente y referente de la democracia será homenajeado este lunes por la ciudad que gobernó en dos períodos
Rosario despide a Usandizaga: el cortejo fúnebre pasará por el Palacio Municipal
Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas
La Ciudad

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones
Policiales

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto
Policiales

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Ovación
Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026
Ovación

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas confirmadas

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas confirmadas

Policiales
Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones
Policiales

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

Rosario despide a Usandizaga: el cortejo fúnebre pasará por el Palacio Municipal

Rosario despide a Usandizaga: el cortejo fúnebre pasará por el Palacio Municipal

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Machado, sobre la detención de Maduro: Vamos a traer de vuelta a nuestros hijos
El Mundo

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer de vuelta a nuestros hijos"

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro
El Mundo

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Tras un ataque a Venezuela, Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming