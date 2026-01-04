La Capital | El Mundo | Donald Trump

El desaire de Donald Trump a Corina Machado y su respaldo a la chavista Delcy Rodríguez

El jefe de la Casa Blanca dijo que la líder opositora no está preparada para gobernar en Venezuela. En cambio, pareció respaldar la línea de sucesión tras la captura de Nicolás Maduro. El Ejército venezolano apoya a Delcy Rodríguez

4 de enero 2026 · 14:25hs
Delcy Rodríguez encabeza una reunión con altos mandos militares y políticos tras la captura de Maduro.

Delcy Rodríguez encabeza una reunión con altos mandos militares y políticos tras la captura de Maduro.

En un par de frases, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó hacia dónde se encaminan las próximas negociaciones con Caracas. Por un lado, y de un modo inesperado, descartó a la líder de la oposición, María Corina Machado, como la persona adecuada para ejercer el poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Y, poco después, el líder de la Casa Blanca reveló que la vice venezolana, Delcy Rodríguez, será la cabeza visible con la que Washington negociará la transición en ese país. Posteriormente, en la noche de este sábado, el chavismo proclamó a Rodríguez al frente del Ejecutivo por "ausencia forzosa del presidente".

En tanto, el Ejército de Venezuela exigió este domingo la liberación de Nicolás Maduro, presidente constitucional del país, quien consideran “fue secuestrado” junto a la primera dama, Cilia Flores, en un operativo que, según denunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, incluyó el asesinato a sangre fría de parte del equipo de seguridad presidencial, así como de soldados y ciudadanos inocentes por parte de los Estados Unidos. El pronunciamiento tuvo lugar durante una transmisión oficial en la que Padrino López, flanqueado por el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), leyó un comunicado dirigido tanto a la población venezolana como a la comunidad internacional.

El ministro de Defensa respaldó la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el 3 de enero designó a Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, como presidenta encargada para asumir las atribuciones, deberes y facultades del Ejecutivo nacional. Esta medida se adoptó en cumplimiento de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Asimismo, Padrino López apoyó plenamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito por el Ejecutivo.

Qué dijo Trump tras la captura de Maduro

Trump realizó declaraciones durante una conferencia de prensa en la residencia presidencial en Mar-a-Lago junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, horas después del operativo militar que posibilitó la captura del líder chavista.

Luego de reivindicar la operación clandestina del Pentágono, el jefe de la Casa Blanca intentó dar a la prensa una idea de cómo Estados Unidos gestionará el reemplazo de Maduro en Miraflores. “Nadie va a tomar el poder (en Caracas). Tienen una vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”, dijo el republicano, aludiendo a la primacía de Rodríguez en la línea sucesoria.

“Marco (Rubio) está trabajando directamente con ella (Delcy Rodríguez). Acaba de tener una larga conversación y ella está esencialmente dispuesta hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, añadió Trump.

Cuando se le preguntó qué papel le cabe a Machado como jefa de la oposición venezolana, Trump dijo desconocer dónde se encuentra y la apartó categóricamente de toda discusión política en Caracas. “Yo creo que sería muy difícil para ella liderar. Ella no tiene el apoyo o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, dijo el presidente estadounidense sobre la ganadora del último Premio Nobel de la Paz, un galardón que el republicano quería para él.

Pocas precisiones

“No queremos que otra persona asuma el poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a seguir gobernando el país”, aclaró, cerrando la puerta a un gobierno opositor.

Ante la pregunta de los cronistas, Trump no dio precisiones sobre la modalidad que tomará ese gobierno de transición en Venezuela, aunque al pasar confirmó que Delcy Rodríguez habría señalado que haría lo que Washington “necesite” para estabilizar el país.

“Ella (Rodríguez) no tiene otra opción de cualquier manera. Lo vamos a hacer bien. Si nos vamos, es porque (los chavistas) tienen cero chances de volver”, indicó el jefe de la Casa Blanca.

La forma abrupta en que Trump sacó del cuadro a la líder de la oposición fue un dato que sorprendió a los periodistas. El republicano fijo su postura poco después de que la Premio Nobel de la Paz reclamara públicamente la instalación como presidente de su aliado Edmundo González Urrutia, quien ha sido reconocido previamente como vencedor de las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que el chavismo cometió un fraude masivo para posibilitar la reelección de Maduro.

Con anterioridad, María Corina Machado había ganado la interna de la oposición por más del 90 por ciento de los votos, tras lo cual sufrió la inhabilitación del chavismo para participar en el comicio como candidata opositora.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, había afirmado Machado en un comunicado tras conocerse la captura de Maduro, al exhortar a los venezolanos a estar listos en estas “horas decisivas”.

Noticias relacionadas
Maduro y el ministro de lnterior de Venezuela, Vladimir Padrino López; fueron señalados como parte del Cartel de los Soles

Qué es el Cartel de los Soles, la red narco en Venezuela cuyo liderazgo atribuyen a Maduro

Donald Trump dijo que manejarán el país caribeño.

Trump, tras la captura de Maduro en Venezuela: "Nosotros vamos a manejar el país"

Donald Trump confirmó el ataque y captura de Nicolás Maduro.

Trump reveló que observó la captura de Maduro como un espectáculo televisivo

La foto que publicó Donald Trump sobre la detención de Nicolás Maduro

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Ver comentarios

Las más leídas

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Lo último

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Durísimo editorial de The New York Times contra Trump: El ataque a Venezuela es ilegal e imprudente

Durísimo editorial de The New York Times contra Trump: "El ataque a Venezuela es ilegal e imprudente"

Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario tendrá base en la Terminal Fluvial. Sus nuevos dueños trabajan para ponerlo en marcha a mediados de año

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Ovación
En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

Newells recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Newell's recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Policiales
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

La política despide a Horacio Usandizaga: Dejó una huella en la vida institucional de Rosario

La política despide a Horacio Usandizaga: "Dejó una huella en la vida institucional de Rosario"

Machado, sobre la detención de Maduro: Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa
El Mundo

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa"

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 