Trump advierte a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro"

El mandatario estadounidense lo afirmó en una entrevista telefónica con The Atlantic. También dijo que Venezuela no sería el último país a intervenir por Estados Unidos.

4 de enero 2026 · 17:41hs
Trump advierte a Delcy Rodríguez: Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que si la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Nicolás Maduro".

Así lo afirmó en una entrevista telefónica con The Atlantic desde su club de golf en West Palm Beach, según informó el medio. Asimismo, durante esta llamada, el mandatario sostuvo que Venezuela podría no ser el último país sujeto a la intervención estadounidense.

Este domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que trabajarán con Delcy Rodríguez y otros líderes venezolanos si toman "las decisiones adecuadas".

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", dijo Rubio en el programa "Face the Nation" de CBS News, aunque indicó también que la actual presidenta de Venezuela es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro.

Ahora, poco después de que la Justicia y las Fuerzas Armadas de Venezuela confirmaran a Rodríguez como presidenta interina, Trump subió el tono de la dialéctica con la que su administración busca imponer las condiciones para negociar con los sucesores del depuesto líder chavista.

Este sábado, en conferencia de prensa tras la detención de Maduro, Trump había asegurado que Delcy Rodríguez estaba dispuesta a "hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande otra vez".

Sin embargo, la dirigente venezolana rechazó esas declaraciones poco después y dijo que está lista para "defender los recursos naturales" de su país. Asimismo, exigió que liberen a Maduro y marcó: "Nunca más seremos una colonia".

En tanto que desde el gobierno de Estados Unidos, consideraron que Rodríguez es "alguien con quien sí se puede negociar", a diferencia de Maduro, según Marco Rubio, pero Trump se mostró dispuesto a ordenar una segunda ola de acciones militares en el país del Caribe si es necesario.

En ese sentido, en la entrevista con The Atlantic, Trump insistió con su deseo de que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos. "La necesitamos para defensa", dijo sobre el territorio autónomo que forma parte del reino de Dinamarca.

Delcy Rodríguez, quien asumió el poder de forma interina tras la caída de Maduro, es la vicepresidenta de Venezuela desde 2018. Supervisa gran parte de la economía de ese país, que depende fuertemente del petróleo.

Este sábado a la mañana, hizo una primera aparición pública a través de un mensaje de audio. Le pidió al gobierno de Estados Unidos una "prueba de vida" de Maduro y de Cilia Flores. También afirmó que el presidente venezolano "dio órdenes claras para defender la Nación".

"Si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión", dijo Marco Rubio sobre Rodríguez y consideró que "la diferencia" con el gobierno de Nicolás Maduro es que "la persona que estaba al mando (...) era alguien con quien no se podía trabajar".

Se trata de "alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó" y a quien "le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder", prosiguió.

