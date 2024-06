Tras un pésimo rol en el debate frente a Trump, Biden dijo que sigue en carrera

“Amigos, sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio”, dijo Biden al cerrar su discurso, despertando una ovación en la multitud, que le gritaba ”¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más!”. “Ya no camino tan rápido como antes. Ya no hablo tan claro como antes. Ya no debato tan bien como antes –admitió el mandatario–. Pero sé lo que sé. ¡Sé decir la verdad! ¡Sé cómo hacer este trabajo! ¡Sé cómo hacer las cosas! ¡Sé cómo millones de estadounidenses saben que cuando te derriban, te levantas!”, disparó, desafiante, cerrando uno de sus puños.