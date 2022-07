Se cumplieron cinco meses desde el 24 de febrero, cuando Rusia decidió lanzar una invasión a gran escala y desde múltiples frentes contra Ucrania. Son 150 días en los que se produjeron decenas de miles de muertos en ambos bandos y una destrucción indescriptible de las ciudades y pueblos de Ucrania. El resultado, hoy, es una guerra no definida, con un frente estático y un conflicto estancado, según el sitio especializado español Revista Ejércitos. La última novedad en el plano estrictamente militar es el inicio de una ofensiva ucraniana en el sur ocupado por Rusia, en el área de Kherson, según el blog del Institute for the Study of War (ISW) de EEUU.