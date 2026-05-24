Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik en un ataque masivo contra Kiev

El intenso bombardeo dañó edificios en toda la capital ucraniana. El Kremlin dijo que fue una represalia por ataques ucranianos contra “instalaciones civiles"

Rusia usó el poderoso misil balístico hipersónico Oreshnik en un ataque masivo de drones y misiles contra Kiev que mató al menos a dos personas, según confirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Es la tercera vez que se utiliza el arma en los cuatro años de guerra.

El intenso bombardeo dañó edificios en toda la capital ucraniana, cerca de oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado, dijeron las autoridades ucranianas. Al menos 83 personas resultaron heridas en el ataque.

El Oreshnik, que puede portar ojivas nucleares o convencionales, alcanzó la ciudad de Bila Tserkva, en la región de Kiev, dijo Zelenski en una publicación en Telegram.

El Ministerio ruso de Defensa confirmó que utilizó el Oreshnik, así como otros tipos de misiles, para atacar “instalaciones militares de mando y control” ucranianas, bases aéreas y empresas de la industria militar.

En una declaración en redes sociales, el ministerio dijo que el ataque fue una represalia por ataques ucranianos contra “instalaciones civiles en territorio ruso”,

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció el viernes un ataque con drones contra una residencia universitaria en el este de Ucrania ocupado por Rusia, del que Moscú culpa a Kiev, y ordenó al ejército ruso que presentara sus propuestas de represalia. Dijo que no había instalaciones militares ni de las fuerzas del orden cerca de la universidad.

"Espectáculo de propaganda"

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque, celebrada a petición de Rusia, el embajador ucraniano, Andrii Melnyk negó las acusaciones de crímenes de guerra de su homólogo ruso, que tachó de “puro espectáculo de propaganda” y afirmó que las operaciones del 22 de mayo “se dirigieron exclusivamente contra la maquinaria de guerra rusa”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el Oreshnik se desplaza a 10 veces la velocidad del sonido (Mach 10) y es capaz de destruir búnkeres subterráneos “a tres, cuatro o más pisos de profundidad”.

El arma viaja “como un meteorito” y es inmune a cualquier sistema de defensa antimisiles, sostuvo Putin.