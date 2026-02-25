Renunció la directora del Museo Del Louvre: qué dijo Emmanuel Macron y quién será el reemplazante

El presidente de Francia aceptó la dimisión de Laurence des Cars tras la crisis por el robo millonario, las fallas de seguridad y las protestas de trabajadores

Emmanuel Macron agradeció el labor de Laurence des Cars como directora del Museo Del Louvre

La directora del Museo del Louvre , Laurence des Cars, renunció a su cargo en medio de la crisis institucional que desató el robo de las joyas de la Corona francesa y una serie de problemas estructurales y gremiales que golpearon al museo más visitado del mundo.

La oficina del presidente Emmanuel Macron confirmó que el jefe de Estado aceptó la dimisión de la exdirigente de 59 años. Des Cars dirigía el Louvre desde 2021. El mismo día del robo, el 19 de octubre de 2025, puso su cargo a disposición, pero la entonces ministra de Cultura rechazó la renuncia.

"El jefe del Estado aceptó la renuncia y la calificó como un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, de modernización y el proyecto ‘Louvre-Nuevo Renacimiento’", indicó el comunicado oficial.

Macron agradeció la labor de la funcionaria y anunció que le confiará una misión vinculada con la cooperación entre los grandes museos de los países del G7 , bloque que Francia preside este año.

El robo que desató la crisis en el Louvre

El 19 de octubre de 2025, delincuentes sustrajeron ocho joyas históricas de la Corona francesa desde la Galería Apolo. Las piezas, exhibidas en una vitrina durante el horario de apertura al público, tenían un valor estimado en 88 millones de euros.

El golpe expuso fallas graves en el sistema de seguridad del Louvre. Aunque la Justicia detuvo a los presuntos delincuentes del patrimonio histórico, los objetos aún no aparecieron.

El escándalo impactó en la imagen internacional del museo, que recibe cerca de 9 millones de visitantes por año, y abrió cuestionamientos sobre la gestión y la infraestructura del complejo.

Tras el robo, el Louvre enfrentó nuevos conflictos. Entre ellas, hubo filtraciones de agua obligaron a retirar obras y cerrar salas de forma preventiva. Además, trabajadores del recinto organizaron huelgas para exigir mejores condiciones laborales y cambios en la administración, lo que forzó el cierre del museo durante varias jornadas a fines de 2025 y comienzos de 2026.

Además, la Justicia investigó una trama de fraude en la venta de entradas y servicios de guías turísticos, mientras activistas del grupo Everyone Hates Elon realizaron una intervención dentro del museo que volvió a poner el foco en la seguridad. La acumulación de episodios aceleró el desgaste político de la conducción.

El nuevo director del Louvre

El Gobierno francés designó a Christophe Leribault como nuevo presidente del Louvre en reemplazo de Des Cars. El funcionario, de 62 años, se desempeñaba como presidente del Palacio de Versalles desde marzo de 2024.

Leribault asumirá con la misión de reforzar la seguridad y modernizar la institución. La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, destacó que enfrentará “desafíos importantes” en una etapa clave para recuperar la confianza pública.

Historiador del arte y conservador, el flamante director inició su carrera en 1989 y ocupó cargos en el Museo Carnavalet, el Museo Eugène Delacroix y el propio Louvre, dentro del departamento de artes gráficas.

Con este cambio, el Ejecutivo francés busca abrir una nueva etapa en el museo más visitado del mundo y contener el impacto institucional que dejó el histórico robo en octubre de 2025.