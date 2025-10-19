La Capital | El Mundo | Louvre

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Un grupo utilizó una grúa para ingresar al museo y llevarse joyas de Napoleón. La corona de la Emperatriz Eugenia fue encontrada rota en la calle

19 de octubre 2025 · 16:09hs
El museo del Louvre de París fue víctima de un importante robo y cerró sus puertas este domingo

El museo del Louvre de París fue víctima de un importante robo y cerró sus puertas este domingo

Un grupo de ladrones ingresó este domingo al Museo del Louvre de París y, en tal sólo siete minutos, robaron joyas de "valor incalculable" de la colección de Napoleón. Las autoridades decidieron cerrar el museo durante toda la jornada.

El audaz robo ocurrió a primera hora de la mañana de este domingo. Según el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, los delincuentes utilizaron una plataforma elevadora para acceder a través de la fachada del antiguo palacio que da al río Sena, donde actualmente se realizan obras de refacción.

Una vez dentro, y en una operación que duró apenas siete minutos, utilizaron una cortadora de disco para romper los cristales y acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona Francesa. Según las primeras informaciones, el grupo de ladrones habría sido integrado por cuatro personas y robaron ocho joyas del siglo XIX.

"Era claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo", aseguró Nuñez, quien calificó el hecho como un "robo importante". Además, reconoció que "existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses". Si bien se lanzó recientemente un plan de seguridad que incluye al Louvre, este golpe demuestra que las medidas no fueron suficientes para prevenir un ataque tan audaz y bien planificado.

A su vez, el presidente Emmanuel Macron aseguró: "Recuperaremos las obras y los culpables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo".

>>Leer más: Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

Joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia

Aunque la lista oficial y el valor total del botín aún no han sido detallados, el diario francés Le Monde comunicó que los ladrones sustrajeron ocho piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz.

En un giro cinematográfico, una de las joyas robadas fue encontrada más tarde en las inmediaciones del museo. Se trataa de la corona de la Emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, la cual fue hallada rota.

El museo, que puede recibir hasta 30.000 visitantes por día, fue evacuado y cerrado al público mientras la policía científica y la Brigada de Represión del Bandidismo iniciaban la investigación. No se reportaron heridos durante el incidente.

Este no es el primer robo que sufre el Louvre. El más famoso ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa fue robada por un extrabajador, un hecho que, paradójicamente, catapultó la obra de Leonardo da Vinci a la fama mundial.

