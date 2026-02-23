La Capital | El Mundo | El Mencho

Quién era El Mencho, el líder narco cuyo asesinato paralizó México

Fue abatido este domingo por el ejército mexicano y su muerte tuvo repercusiones que obligaron a las autoridades a tomar fuertes medidas de seguridad

23 de febrero 2026 · 09:32hs
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, fue asesinado este domingo por el ejército mexicano. El hombre de 59 años fue uno de los fundadores del Cartel Jalisco Nueva Generación y era uno de los líderes narcos más buscados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), entidad que llegó a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, la misma cifra que daban por Joaquín "El Chapo" Guzmán en sus años de máxima búsqueda.

En particular, el líder del Cártel de Jalisco fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas del Ejército y seguridad federal en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, la capital estatal.

Durante la operación fueron asesinados otros seis integrantes de la organización, se detuvo a dos personas y fueron secuestrados vehículos blindados y diversos armamentos, entre ellos lanzacohetes. Además, tres militares resultaron heridos.

El operativo derivó en un amplio despliegue de fuerzas y desencadenó decenas de incendios de comercios y vehículos y bloqueos de rutas de acceso en al menos siete Estados del México (Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas), que obligaron a las fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad en diferentes puntos y a tomar medidas de emergencia en distintas zonas.

Quién era El Mencho: de policía a líder narco

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se dedicó de joven al narcomenudeo, fue sicario, estuvo preso en Estados Unidos e incluso fue agente de Policía, antes de convertirse en el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el narcotraficante más temido y buscado del mundo.

A sus 59 años, El Mencho fue asesinado este domingo por el Ejército mexicano. Había nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, un pequeño municipio de Aguililla, Michoacán. Hijo de campesinos, emigró de joven a California.

Tras dedicarse al narcomenudeo primero se convirtió en sicario y continuó escalando dentro de la organización criminal. En 1992 fue detenido en San Francisco tras vender heroína a policías encubiertos, asumiendo la culpabilidad para proteger a su hermano Abraham. Después de cuatro años preso, fue deportado a México en 1997.

Al volver a México, su país natal, tuvo un breve paso como agente de Policía en Jalisco, una experiencia que le habría permitido conocer las debilidades y la facilidad de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Al dejar la corporación, se incorporó al llamado Cártel del Milenio, organización criminal que operaba en la región. En ese periodo mantuvo vínculos con Ignacio Coronel Villarreal, conocido como “Nacho Coronel”, uno de los principales operadores del Cartel de Sinaloa en el occidente del país.

Tras la muerte de Nacho Coronel, El Mencho fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación con Erik Valencia Salazar. En un principio la agrupación operó al servicio del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Tres años después, el CJNG se independizó y ahora se disputa con sus antiguos aliados plazas para el narcotráfico en varios puntos del país.

Repercusiones por el asesinato de El Mencho

La muerte de El Mencho desató decenas de incendios de comercios y vehículos y bloqueos de rutas de acceso en al menos siete Estados del México (Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas), que obligaron a las fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad en diferentes puntos.

Ante esta situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del Estado no salir de sus casas y ordenó la suspensión del servicio de transporte público.

Lemus escribió en su cuenta de X que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el “código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.

Los ataques en Jalisco se concentraron en su capital, Guadalajara, la localidad de Chapala y la ciudad turística de Puerto Vallarta, cuyo aeropuerto internacional tuvo que suspender temporalmente las operaciones ante la escalada de violencia.

Asimismo, el gobernador del Estado occidental de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó en un mensaje de la red social que las fuerzas estatales y federales se mantienen despliegue para restablecer el orden y liberar las vías bloqueadas.

