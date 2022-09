Putin dedobla la apuesta a la guerra: ¿fortaleza o señal de debilidad interna?

Un grupo de analistas del think tank estadounidense The Atlantic Council se enfocaron en el discurso de Vladimir Putin en el que esta semana ordenó la movilización de hasta 300 mil hombres y amenazó a Ucrania y los países occidentales con armas nucleares. Cuatro integrantes de la institución redactaron columnas sobre las consecuencias y significados de los anuncios del jefe del Kremlin.

Kroenig advierte que "debemos tomar en serio las amenazas nucleares de Putin. Putin podría utilizar las armas nucleares para cambiar el rumbo de la batalla. Si se enfrenta a la perspectiva real e inminente de perder la guerra, es probable que utilice las armas nucleares antes de ser derrotado".

El objetivo de Washington y de Kiev es ganar la guerra, no evitar un ataque nuclear a toda costa, agrega. El presidente Joe Biden y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky no deberían retroceder para evitar un ataque nuclear. Deberían redoblar la apuesta para ganar la guerra, al tiempo que disuaden del uso nuclear. ¿Por qué Putin no ha utilizado ya las armas nucleares? Lo ha disuadido el miedo a una respuesta de Estados Unidos y la Otán, que deberían aprovechar esos temores y reforzar sus amenazas disuasorias. La declaración de la Casa Blanca de que el uso de armas nucleares por parte de Rusia tendría "graves consecuencias" fue acertada.

el dia04.jpeg Un soldado ucraniano se toma una selfie mientras un sistema de artillería dispara en la línea del frente en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. AP

Pero ¿EEUU y la Otán deberían responder con armas nucleares a un ataque de este tipo de Rusia? No, dice Kroenig. Si la disuasión falla, "Washington debería ejecutar su respuesta disuasoria, incluso llevando a cabo un ataque militar convencional limitado contra las fuerzas rusas que lanzaron el ataque nuclear". Y lo que es más importante, Kiev y sus aliados deberían seguir luchando lueego de un ataque nuclear ruso y ganar la guerra.

Otro integrante del equipo, Andriy Zagorodnyuk, miembro del Centro de Eurasia del Atlantic Council y ex ministro de Defensa de Ucrania de 2019 a 2020, afirma que "La movilización rusa no arreglará los fallos de Rusia en el campo de batalla". La movilización parcial de los reservistas es una señal del fracaso de Rusia en la consecución de sus objetivos operativos en Ucrania, tanto por el uso de las fuerzas regulares como por la convocatoria de voluntarios. Es un importante indicador de que el ejército ruso está agotado y ha reconocido su incapacidad para derrotar a Ucrania. No creo que esa situación cambie significativamente con la movilización.

En primer lugar, los soldados movilizados necesitarán un nuevo y considerable entrenamiento, incluso si han servido previamente en el ejército ruso. La mayoría de los reservistas son antiguos reclutas que han servido previamente en las fuerzas armadas. Para la gran mayoría, el servicio militar obligatorio fue una experiencia desalentadora e improductiva, por lo que la calidad de su formación fue baja. En consecuencia, no estaban preparados para una guerra real, y menos para una tan intensa como la actual. En segundo lugar, el personal es sólo una parte de la estructura de capacidades, y Rusia tiene problemas con todos los componentes de la capacidad: doctrina, organización, liderazgo y armas. Rusia carece gravemente de oficiales experimentados en el campo de batalla. También tiene problemas para renovar y entregar armas nuevas.

Por último, la movilización va a ser muy impopular en Rusia. El gobierno planea impulsar la narrativa de la "guerra defensiva" con su propaganda. Hará propaganda de la idea de defender a Rusia de la OTAN. El problema es que los rusos no perciben las regiones recientemente ocupadas de Ucrania como Rusia, y la motivación para morir por las regiones recientemente anexadas será muy baja. Si Rusia se anexiona nuevas regiones eso no impedirá que Ucrania las recupere. No está claro cómo explicará Putin la pérdida de esos territorios a sus ciudadanos justo después de su anexión, pero desde luego no aumentará su popularidad. Este será otro intento de escalada infructuoso para Putin. Ucrania continuará su lucha pase lo que pase. Por supuesto, el envío de más personas significa una posible intensificación de la guerra.

"Putin acaba de ampliar la doctrina nuclear rusa. Estados Unidos y sus aliados no deberían ceder a la presión", titula su intervención Alexander "Sandy" Vershbow, del Scowcroft Center y del Eurasia Center. Fue secretario general adjunto de la Otán y embajador de Estados Unidos en Rusia. El discurso del 21 de septiembre de Putin fue un intento desesperado de evitar la derrota en su fallida guerra contra Ucrania y de utilizar las amenazas nucleares para disuadir a Estados Unidos y a la Otán de seguir apoyando a Ucrania.

Tras las victorias ucranianas en el noreste de Ucrania y los continuos avances en el sur, Putin se dio cuenta de que no podía lograr sus objetivos bélicos con un ejército de tiempo de paz. Esto era inevitable después de su error original al comienzo de la guerra, es decir, subestimar la capacidad y la voluntad de los ucranianos para luchar. El uso de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y otro armamento occidental avanzado por parte de las fuerzas ucranianas dejó claro que si Rusia sigue su trayectoria actual, Ucrania puede ganar la guerra.

El discurso de Putin es, en parte, una respuesta a la creciente presión de los partidarios de la línea dura y los blogueros militares rusos que han estado instando frenéticamente a un enfoque más serio de la "operación militar especial" de Rusia en Ucrania. Pero el discurso confirma que Putin sigue resistiéndose a iniciar una movilización completa, ya que teme que esto pueda desencadenar una oposición antibélica si los jóvenes urbanos se enfrentan al reclutamiento obligatorio. Hasta ahora, los índices de aprobación de Putin se han mantenido estables al evitar que la operación militar especial afecte seriamente a la población en general.

reclutados1.jpg Las caras de desánimo de un grupo de ciudadanos rusos, varios ya no jóvenes, recién reclutados en la ciudad de Volgograd.

La movilización parcial anunciada por Putin no producirá trescientos mil soldados adicionales de la noche a la mañana. Se necesitarán seis meses o más para reclutar y entrenar a las tropas. Incluso entonces, la calidad de las fuerzas adicionales es cuestionable a la luz del pobre rendimiento y la indisciplina de las fuerzas rusas hasta la fecha. Los ucranianos podrían obtener ganancias adicionales a corto plazo, lo que agravaría aún más los problemas políticos de Putin.

Putin espera salir de su apuro político a través de los otros dos puntos clave de su discurso: su apoyo a falsos referendos sobre la anexión de territorios ucranianos ocupados por Rusia y su amenaza de defender esos territorios con armas nucleares.

Después de que se anuncien los resultados (inevitablemente positivos) de los referendos, Moscú afirmará que estos territorios son parte integrante de la Federación Rusa, incluso si Rusia no los controla totalmente sobre el terreno. En efecto, Putin está advirtiendo a Ucrania y a Occidente que se arriesgan a represalias nucleares si intentan recuperar el control de lo que Moscú considera ahora territorio ruso. En este sentido, Putin amplió la doctrina nuclear rusa sobre el uso de armas nucleares en respuesta a un ataque convencional, pasando de "si hay una amenaza a la existencia del Estado" a "si hay una amenaza a la integridad territorial de Rusia". Putin espera que esto persuada a Estados Unidos y a sus aliados a reconsiderar su apoyo militar a Ucrania para evitar la Tercera Guerra Mundial.

Estados Unidos y sus aliados deberían negarse a ceder al chantaje nuclear. Los falsos referendos no cambiarán el hecho de que todos los territorios ocupados, incluida Crimea, siguen siendo ucranianos según el derecho internacional, y que Ucrania tiene derecho a recuperar todo su territorio soberano. Cualquier compromiso significaría, como subrayó el presidente estadounidense Joe Biden en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificar el cambio de fronteras por la fuerza, sentando un peligroso precedente para otras potencias "revisionistas".

Para reforzar la disuasión de Estados Unidos y de la Otán contra el uso nuclear ruso, Washington debe decir claramente a Rusia que Estados Unidos seguirá apoyando el esfuerzo ucraniano por recuperar todos sus territorios ilegalmente ocupados, independientemente de los resultados de cualquier falso referéndum. Cualquier uso de armas nucleares para defender los territorios ocupados cambiaría la naturaleza de la guerra, y la respuesta de EEUU y de sus aliados tendría consecuencias, ya sea un ataque convencional masivo o una respuesta "en especie" (o sea, nuclear), dependiendo de la naturaleza de la provocación rusa.

"La anexión del este de Ucrania es un paso hacia el chantaje nuclear", afirma a su turno Melinda Haring, subdirectora del Eurasia Center. Putin está jugando una mano débil con pocas opciones buenas. Su decisión de movilizar parcialmente es una reverencia a sus críticos internos de la derecha que le han instado a ser más agresivo en Ucrania y un reconocimiento de que sigue decidido a destruir Ucrania. También subraya lo desesperado y débil que está Putin. La decisión de Putin de movilizar puede ser impopular. Pero hasta ahora la ha diseñado para evitar el reclutamiento de la juventud de élite de San Petersburgo y Moscú, y es posible que pueda salirse con la suya. La conclusión es que la movilización no supondrá ni un ápice de diferencia en el campo de batalla de forma inmediata. Los soldados recién movilizados tendrán que someterse a un amplio entrenamiento.

Aunque la movilización ocupará los titulares, hay que centrarse en la promesa de Putin de anexar las partes ocupadas de Ucrania. La decisión de anexión puede ser más importante geopolíticamente que la de movilización. Con la anexión, Putin probablemente extienda el paraguas nuclear ruso sobre cuatro "oblasts" (provincias) de Ucrania, una decisión que Ucrania nunca aceptará. ¿Qué ocurrirá cuando Kiev intente retomar el territorio del este de Ucrania que Moscú se ha anexado ilegalmente? Podría ser el primer paso hacia un potencial chantaje nuclear sobre lo que Moscú considera su territorio. El chantaje nuclear plantea decisiones espinosas para los líderes occidentales y la perspectiva de un potencial e incómodo "brinkmanship" (política límite o al borde).

"Se trata de una escalada nacida de la desesperación", afirma por su lado Daniel Fried, miembro del Atlantic Council y ex embajador de Estados Unidos en Polonia.

Tras las derrotas en el campo de batalla, la escasa ayuda de China y la presión de India y Turquía para que ponga fin a su guerra contra Ucrania, Putin parece contar con que Europa y Estados Unidos se plieguen ante su intimidación y demostración de voluntad política para continuar la guerra. En su discurso, Putin intensificó la escalada mediante una movilización parcial de hasta trescientos mil soldados, una medida para anexar territorio ucraniano y una advertencia a Occidente de que Rusia utilizará "todos los medios a nuestra disposición para proteger a Rusia". Esto último sugiere que Putin está amenazando con defender las tierras arrebatadas a Ucrania con armas nucleares.

Es posible que Putin calcule que sus amenazas, la escasez de energía debida a los recortes rusos de exportaciones y la oposición política podrían llevar a Estados Unidos y Europa a presionar a Ucrania para que ceda territorio en nombre de la "paz". Putin tiene una base para esa confianza. Desde el comienzo de la guerra, algunos en Occidente _en la derecha radical, en la izquierda y algunos en la escuela del "realismo y la moderación"_ han defendido las negociaciones en los términos de Putin. Fried señala sin mencionar a los populistas de derecha europeos y a Donald Trump y a académicos que defienden el "realismo" como doctrina de las relaciones internacionales y se han pronunciado a favor del "apaciguamiento" en perjuicio de Ucrania y a favor de hecho de Rusia.

Pero es más probable que Putin haya escalado por desesperación que por confianza. La resistencia militar ucraniana ha resultado ser más eficaz de lo que él o casi cualquiera había previsto. Los militares rusos han rendido menos de lo esperado, y no está claro que la incorporación de reservistas vaya a cambiar esta situación. Y Europa y Estados Unidos han mostrado una mayor determinación de la que Putin (y muchos en Occidente) preveían. Alemania, aunque de forma desigual, se ha unido a Ucrania y parece no ceder ante las presiones y tensiones energéticas. El presidente francés, Emmanuel Macron, después de señales contradictorias, pronunció un fuerte discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en apoyo de Ucrania. Los británicos, los polacos, los bálticos, los escandinavos y otros europeos parecen sólidos en la resistencia a la agresión de Putin, a pesar de recibir golpes económicos. Estados Unidos parece comprometido con Ucrania y confía en que su política está dando resultados. El anuncio de Putin justo cuando los líderes mundiales se reunían en la ONU parece perversamente programado para suscitar aún más declaraciones de resistencia a su guerra.

Putin también debe enfrentarse a lo que parece ser una creciente oposición interna a su guerra. Su escalada puede apaciguar en parte a la oposición nacionalista. Pero la oposición rusa contra la guerra, aunque es difícil de medir teniendo en cuenta que sus miembros se enfrentan a la amenaza de ser encarcelados si se manifiestan, parece estar creciendo y fue reforzada en los últimos días por la icónica estrella del pop rusa Alla Pugacheva, que se manifestó en contra de la guerra en Instagram.

Mucho depende del campo de batalla. Las nuevas fuerzas rusas no estarán listas hasta dentro de un tiempo, y es posible que Ucrania siga recuperando territorio. Si eso ocurre, el discurso de Putin puede parecer una fanfarronada vacía, como otras declaraciones arrogantes que ha hecho. Estados Unidos y las naciones europeas necesitan mantener el flujo de armas a Ucrania y que se vea que lo hacen. Estados Unidos y Europa tienen que mantener su presión económica sobre Rusia, apuntando a los esfuerzos por eludir las sanciones tecnológicas y preparándose para hacer cumplir límite de precios impuesto al petróleo ruso. Cuando Putin se anexe más territorio ucraniano, Estados Unidos debe responder, y una forma de hacerlo podría ser trabajando con sus aliados del Grupo de los Siete (G7) para reutilizar los más de trescientos mil millones de dólares en activos rusos congelados en divisas para ayudar a la recuperación de Ucrania.

Putin ha iniciado su guerra en Ucrania sin una buena razón y no parece poder ganarla. Se está intensificando, tal vez sin el poder que corresponde a su bravuconería. No es difícil discernir el miedo en los círculos de poder rusos por la forma en que la guerra se está desarrollando. La jugada de Estados Unidos ahora es mostrar fuerza, reunir a los aliados y a otros países que puedan tener dudas sobre el juicio de Putin, y ayudar a Ucrania a derrotar al agresor, una tarea que está a su alcance y al de Estados Unidos.