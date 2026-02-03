Pionera en Europa: España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente Pedro Sánchez anunció la iniciativa en Dubái, en el marco de un paquete de medidas para reforzar la protección digital de los jóvenes

El gobierno de España anunció este martes que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años , en una decisión que sigue a movimientos similares en otros países como Australia y que se inscribe en un debate global sobre los riesgos digitales para niñas y niños. El anuncio fue formulado por el presidente, Pedro Sánchez , durante la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái.

La iniciativa ya había sido contemplada en un proyecto de ley aprobado en marzo de 2025 que eleva de 14 a 16 años la edad mínima para dar consentimiento al tratamiento de datos personales en redes , lo que en la práctica impedirá que menores de esa edad puedan tener cuentas propias.

El anuncio español se produce en un contexto regional donde Francia también aprobó recientemente una ley para prohibir el acceso a menores de 15 años y se discuten medidas similares en otros países europeos. La Unión Europea, por su parte, ha debatido establecer el mínimo de 16 años con ciertas excepciones con consentimiento parental, aunque en España la decisión ya avanza a nivel nacional.

Además de la restricción de acceso, el gobierno español propone exigir a las plataformas que implementen sistemas efectivos de verificación de edad y plantear reformas legales para responsabilizar a directivos por contenidos ilegales o de odio, así como penalizar la manipulación de algoritmos que amplifiquen contenidos nocivos.

La medida se suma a un debate global en el que países de distintas regiones, además de Europa, incluidos Nueva Zelanda y Malasia, han impulsado leyes que buscan elevar controles de edad o restringir el acceso a redes sociales por debajo de los 16 años. En América Latina, naciones como Venezuela, Colombia y Brasil también preparan normas para mayor protección de menores en entornos digitales.

La iniciativa española pone foco en la protección de menores frente a contenidos nocivos y sobreexposición en redes sociales, aunque su implementación y fiscalización dependerán del desarrollo de la ley y de mecanismos técnicos para garantizar la verificación de edad.

Qué pasa en Argentina

Este será uno de los temas cruciales en 2026 en casi todo el mundo. Cada vez son más los padres y maestros que no saben cómo enfrentar los desafíos que les impone esta era en cuanto a la formación de los niños y adolescentes. Trabajar de manera multidisciplinaria, sin esconder el problema, y obtener respuestas eficaces y aplicables para moderar el uso de los celulares es el gran objetivo. ¿Es posible?

El Ministerio de Salud de Santa Fe quiere regular el uso de los celulares en las escuelas provinciales "de manera efectiva" por las consecuencias negativas que tienen estos dispositivos en el proceso del aprendizaje y en la salud mental en general. Así se lo dijo a La Capital el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity.

Las medidas que se están analizando no serán las mismas para la primaria que para la secundaria e incluirán un plan de educación digital integral. De esta manera, el área educativa se suma a una tendencia que crece en la Argentina y en el mundo: establecer reglas y nuevos parámetros educativos para evitar mayor ansiedad, pereza cognitiva, problemas para establecer vínculos sanos y pérdida de las habilidades sociales, entre otros efectos del uso permanente del celular y otros dispositivos similares.

El impacto de las pantallas

Estefanía Niccia, médica psiquiatra, explicó a La Capital este fin de semana en diálogo con el suplemento Salud cuál es el impacto de las pantallas en la vida cotidiana, personal, familiar y social, además de brindar información que permita reflexionar sobre esta problemática tan sensible de nuestros tiempos.

"Escuché hace poco a alguien que decía: Hoy el celular es todo. En ese TODO se refería al trabajo, redes sociales, inteligencia artificial y hasta a las fotos (esto transcurría en el contexto de una conversación de madres sobre la higiene de pantallas)", contó. "Por eso, me permito invitar a la reflexión de ese todo que nos abruma..."

"Por un lado, los niños y adolescentes van adquiriendo menos habilidades sociales como sostener la mirada y la atención a otro que les está hablando, por otro lado no hay que olvidar que los adultos somos mirados por los niños y es el ejemplo lo que más educa. Además, frente a las pantallas, por diferentes motivos, ponemos en riesgo vínculos que nos costó años construir".

¿Qué habilidades sociales se ven más afectadas con el uso de celulares? Dificultades para iniciar y sostener conversaciones cara a cara; menor tolerancia a la frustración y a la espera; problemas para leer gestos, tonos de voz y silencios; empatía más ¨frágil¨; tendencia al aislamiento o a vínculos más superficiales. Y todo esto "no es falta de inteligencia emocional, sino menos entrenamiento real", expresó la psiquiatra.

La gran influencia de los celulares

"Hay algunos mecanismos por los cuales esto sucede, comenzando por las interacciones empobrecidas, ya que la comunicación digital elimina el cuerpo, la mirada y el tiempo del otro. Otro punto a tener en cuenta es la gratificación inmediata: corazones, likes, videos cortos y respuestas instantáneas entrenan al cerebro en poco esfuerzo, baja tolerancia al aburrimiento, dificultad para sostener el intercambio con el otro real".

"En relación al tiempo disponible y de crianza de los adultos para con los niños es posible decir que el juego libre, el juego espontáneo, es el gran laboratorio social de la infancia. Las pantallas lo reemplazan, no lo complementan".

Consejos prácticos para el uso de celulares

Establecer espacios sin pantallas (comidas, momentos antes de dormir )

Fomentar actividades grupales presenciales (deportes, arte, actividades prácticas )

Que haya adultos disponibles para conversar, no solo para controlar

Enseñar a poner palabras a emociones (no solo emojis)

Dar tiempo al aburrimiento, que es formativo

"Las habilidades sociales no se pierden, se atrofian por desuso, y lo positivo es que se pueden recuperar cuando hay encuentro tiempo y deseo".