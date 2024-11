Australia busca limitar el acceso de menores a las redes sociales: ¿podría pasar en Rosario?

Consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia algún tipo de normativa que, al igual que lo propuesto en Australia, imponga limitaciones concretas al uso de internet entre los chicos, Raspall señaló: "En principio este tipo de prohibiciones, por si solas, no son lo adecuado. Quizá sí se tenga que aplicar alguna prohibición, como en toda regulación, pero si no va de la mano de una instancia educativa no es útil".

"Primero -señaló el concejal- siempre se encuentra un atajo para saltear estas regulaciones y transgredir esta norma en términos digitales no suele ser difícil, y segundo, que así no se aprende nada porque a los 16 años y un día quedan expuestos de igual manera".

"Esto no implica que tal vez haya que pensar en algún modo de limitar el acceso de acuerdo a las edades", señaló el psiquiatra.

Acuerdo entre padres, escuelas y chicos

Raspall impulsa, además, el "Pacto de Rosario por una Educación Digital Integral" que es una convocatoria "a formar parte de un pacto que tiene como objetivo cuidar a los niños, las niñas y adolescentes de nuestra ciudad", señaló el autor de esta idea.

"El objetivo es reconocer los riesgos y daños, directos y indirectos, asociados al uso abusivo, excesivo e inadecuado de las pantallas, internet, redes sociales, aplicaciones y otras plataformas que interfieren en la atención y el uso del tiempo para otras actividades que son convenientes para el desarrollo integral de los chicos y chicas".

Este pacto "incluye a todas la ciudad, a los privados, a organizaciones de la sociedad civil, escuelas, padres, a los chicos y chicas". La intención es que "en todos los rincones de la ciudad se difundan herramientas para que que quienes atraviesan la infancia y adolescencia cuenten con mayores recursos para hacer un uso adecuado de lo digital".

La Sociedad Argentina de Pediatría viene advirtiendo hace años sobre las consecuencias negativas en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que se exponen por muchas horas a las pantallas. Con más de dos horas diarias ya deberían encenderse las alarmas, según la entidad científica pediátrica.

La OMS, la organización "Grooming en Argentina", entre otras, han lanzado distintos alertas en relación a este tema para que gobiernos, escuelas, padres y chicos estén alertados sobre los riesgos del uso excesivo de dispositivos electrónicos.