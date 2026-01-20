La Capital | Información General | Santa Fe

Santa Fe avanza hacia la prohibición de los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Buscan limitar al máximo el uso en las primarias. "Tenemos un criterio muy claro: debe estar regulado", dijo el ministro de Educación a La Capital

Florencia O'Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

20 de enero 2026 · 17:00hs
La provincia de Santa Fe avanza hacia la "regulación, limitación y prohibición" del uso de los celulares en las escuelas provinciales "de manera efectiva" por los efectos negativos que tienen estos dispositivos en el proceso del aprendizaje y en la salud mental en general. La información fue confirmada a La Capital por el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity. Las medidas no serán las mismas para la primaria que para la secundaria. Y serán acompañadas de un plan de educación digital integral, señaló el funcionario.

El objetivo es que los protocolos que se están diseñando estén listos este año o al menos "lo más ajustados" posible. Goity dijo que el tema es muy importante para la provincia pero a la vez admitió que su implementación es compleja, y no se pueden "tomar decisiones a la ligera".

El ciclo lectivo 2026 se inicia _en cuanto a la regulación del uso de celulares_ tal como terminó el 2025: con recomendaciones sobre la necesidad de limitar su acceso en el aula. Al no haber aún una norma definitiva cada escuela lo hará de acuerdo a su mirada y posibilidades. En este punto, el ministro mencionó que actualmente los establecimientos se manejan con criterios diversos.

"Se está trabajando en protocolos que ayuden a que se hagan efectiva la regulación, con lineamientos comunes, y que podamos desde el ministerio acompañarlos en ese proceso; sabemos que la implementación no es sencilla y no queremos que cada uno resuelva como pueda", dijo el funcionario.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, inició su gestión en diciembre de 2023.

En la primaria, no

Goity destacó que hay cuestiones que están claras: "El celu en el aula (en la primaria), no". En la secundaria "se pueden establecer usos ligados al aprendizaje, a la búsqueda de información para potenciar el conocimiento, y con supervisión docente". Además, agregó, "habrá que analizar, tanto en la primaria como en la secundaria, qué definimos, por ejemplo, en cuanto al uso de dispositivos en los recreos o en tiempos libres. En todo esto el acompañamiento de las familias y la sociedad es fundamental", agregó.

Muchos países han avanzado con normativas estrictas y prohibiciones totales "y han tenido que dar marcha atrás", por eso "queremos analizar qué es lo mejor para nuestras escuelas", señaló el ministro.

El funcionario que dirige el área de Educación en Santa Fe no desconoce que el celular es una herramienta, que bien utilizada, es muy necesaria en 2026. "Por eso apuntamos no solo a las restricciones _que en ciertos momentos deben aplicarse_ sino a una formación integral digital y con intencionalidad pedagógica, siempre atada a un diseño curricular".

"La seguridad es sumamente importante", indicó. Los chicos tienen que saber a qué se exponen y cómo cuidarse (acoso, robo de datos personales, ludopatía). "De nada sirve si el alumno sale de la escuela y no tiene herramientas para usarlo de manera segura. Debemos trabajar sobre el tiempo de uso y el modo en el que se usa, porque sabemos que las pantallas son parte de la vida actual".

juego online celular ludopatia adolescentes.jpg
Ansiedad y dispersión

Goity dijo a este diario que la provincia trabaja con expertos en el tema y fundaciones "muy serias" que los asesoran. "Nos basamos en estudios internacionales y nacionales que hablan claramente de los efectos negativos del uso del celular en el proceso del aprendizaje en las aulas y en la salud mental en general cuando se accede sin límites ni control, generando ansiedad, dificultad en los vínculos y pereza cognitiva, entre otros problemas".

Antes de los 13 años se comprobó que el acceso a estos dispositivos es altamente perjudicial. Un estudio global realizado en 2025 por Sapien Labs, una organización científica fundada y dirigida por una neurocientífica de la Universidad de Stanford, mostró que empezar a usar el celular antes de los 13 años está relacionado con un profundo cambio en la salud mental a corto y mediano plazo, ya que también influye en el bienestar en la edad adulta temprana.

Se trata de uno de los tantos trabajos que demostró la mala influencia del abuso de la utilización de celulares en la vida cotidiana, en especial entre los más chicos.

Distracción escolar, conflictos familiares, depresión, ansiedad, baja autoestima y problemas de sueño en la juventud son posibles efectos del acceso temprano a estos dispositivos. Por eso, se recomiendan esperar hasta la adolescencia (13/14 años) para que accedan a celulares y siempre con supervisión adulta para un uso responsable. En paralelo es necesario fomentar actividades presenciales tanto en las escuelas como fuera de ellas.

El acceso temprano a las redes sociales expone a los chicos al ciberacoso, trastornos del sueño y malas relaciones familiares. Los problemas se "disparan" cuanto más pronto se les da el celular a los chicos.

¿Se modifica la Ley?

En Santa Fe existe una Ley, la número 12.686, que fue sancionada en el 2006 que impide el uso de "aparatos de telefonía celular o equipos similares, cualquiera sea su tecnología, por parte del personal docente, no docente y alumnos en los establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, durante los horarios de dictado de clases”.

La misma debe ser actualizada, ya que hay varios puntos que quedaron "obsoletos" ante la rapidez de los cambios que impone la era digital, mencionó el ministro. "Se sancionó en un contexto en el que el celular se usaba solo para hablar, algo que hoy no sucede, de hecho, casi nadie lo usa para hablar. Por lo tanto la Ley tiene que ser mejorada, pero antes tenemos que saber sobre qué queremos construir (los cambios)".

"Tenemos que poder diseñar herramientas adecuadas primero, y luego plasmarlas en un marco normativo mayor como la Ley y no a la inversa", comentó Goity.

IA, en el aprendizaje

Este año, señaló el ministro, "Santa Fe vivirá procesos importantes en términos educativos y pedagógicos. Estamos consolidando el plan de alfabetización Raíz, incorporando un nuevo diseño curricular que indicará hacia donde debe ir el sistema educativo primario, trabajando fuertemente en alfabetización digital e incluso con lo que implica la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito educativo, porque es una herramienta que vino para quedarse y tenemos que usarla en beneficio del sistema y que no genere pereza cognitiva o que reemplace las decisiones pedagógicas: si logramos un equilibrio podemos usarla y potenciar los aprendizajes", reflexionó.

La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"