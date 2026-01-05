La Capital | Patricia Bullrich

Patricia Bullrich aprovecha la caída de Maduro para pedir por el gendarme detenido en 2024

La exministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza exige la liberación del efectivo federal que fue al país caribeño y quedó detenido

5 de enero 2026 · 09:03hs
Patricia Bullrich pidió por Nahuel Gallo

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

Patricia Bullrich pidió por Nahuel Gallo

Ante la nueva situación política en Venezuela tras la detención de su presidente Nicolás Maduro, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó su reclamo de que pueda lograrse la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en Venezuela en diciembre de 2024.

Queremos la inmediata libertad de Nahuel Gallo, como de todos los que están detenidos ilegalmente en Venezuela, lo mismo que (el abogado) German Giuliani”, dijo Bullrich tras asistir al acto de ciudadanos venezolanos en el obelisco.

La ex ministra de Seguridad Nacional, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, destacó que Gallo “es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial” sobre su paradero.

Bullrich y su pedido

Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva a la Argentina”, dijo la senadora sobre Gallo, detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando intentaba ingresar a este último país para visitar a su pareja venezolana y a su hijo pequeño.

Bullrich también hizo mención a Germán Giuliani, un abogado argentino que fue detenido en Venezuela acusado por el chavismo por narcotráfico, y sobre el que su familia denunció que fue secuestrado por las autoridades y que carecían de noticias desde mayo de 2025.

Asimismo, destacó que a partir de ahora comienza en Venezuela “un proceso de transición muy complejo porque el Estado está totalmente infiltrado”, y a modo de ejemplo dijo que “hasta ahora las Fuerzas Armadas se quedaron quietas, no salieron a deplorar a Maduro y decir no queremos ser más parte de esto”.

Bullrich también se mostró escéptica sobre la conducta de la vicepresidenta a cargo del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, y enfatizó: “No puedo creer en ninguno de los dictadores narcos venezolanos”.

“Para nosotros todo lo sucedido en Venezuela, incluso la extracción de Maduro, fue un proceso muy importante que muestra la captura de un narcocriminal de uno de los carteles más brutales que han existido”, señaló.__IP__

Esta narcodictadura había que terminarla y espero que las Naciones Unidas lo entiendan así, porque que nacieron después de la Segunda Guerra para eso, para darle paz y prosperidad al mundo, y no para apañar dictaduras”, agregó.

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Lo último

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

Temporada de premios: todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Temporada de premios: todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Frente al Palacio de los Leones, Rosario le brindó el último adiós a Horacio Usandizaga

El cortejo fúnebre se detuvo por unos minutos frente a la sede la Municipalidad donde se realizó un homenaje previo a la inhumación en el Cementerio El Salvador

Frente al Palacio de los Leones, Rosario le brindó el último adiós a Horacio Usandizaga
Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones
Policiales

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas
La Ciudad

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada
Policiales

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

Un pasito para el frente

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Un pasito para el frente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Ovación
Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de transparencia
Ovación

Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de "transparencia"

Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de transparencia

Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de "transparencia"

En Central, los nombres de Ledesma y Ávila seducen y por ellos todavía se trabaja

En Central, los nombres de Ledesma y Ávila seducen y por ellos todavía se trabaja

PSM Fútbol derrotó a Sarmiento de Maggiolo por el Regional Amateur

PSM Fútbol derrotó a Sarmiento de Maggiolo por el Regional Amateur

Policiales
Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones
Policiales

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

La Ciudad
Frente al Palacio de los Leones, Rosario le brindó el último adiós a Horacio Usandizaga
LA CIUDAD

Frente al Palacio de los Leones, Rosario le brindó el último adiós a Horacio Usandizaga

Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro
El Mundo

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"