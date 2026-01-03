La Capital | El Mundo | Maduro

Nicolás Maduro llegó bajo custodia a Estados Unidos tras la detención en Venezuela

El jefe de Estado y su pareja Cilia Flores fueron trasladados en avión hasta un aeropuerto del estado de Nueva York

3 de enero 2026 · 19:44hs
Nicolás Maduro y la primera dama fueron detenidos este sábado a la madrugada.

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos.

Nicolás Maduro y la primera dama fueron detenidos este sábado a la madrugada.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este sábado bajo custodia al Aeropuerto Internacional Stewart en un vuelo especial después de la incursión militar de Estados Unidos contra su país. El funcionario fue trasladado al estado de Nueva York junto con su esposa, que también fue detenida a la madrugada en el operativo.

El jefe del Estado caribeño pasó unas 12 horas aprehendido en compañía de la primera dama Cilia Flores. Ambas personas llegaron a territorio norteamericano antes de las 19 de Argentina en un avión procedente de Guantánamo, Cuba. Después de este trayecto se esperaba que quedaran alojados en una prisión federal hasta ser imputados por narcoterrorismo, entre otros delitos.

Los encargados del traslado desde Venezuela eligieron como última parada un aeropuerto público militar ubicado en el condado de Orange, unos 100 kilómetros al norte de Manhattan. El operativo se llevó a cabo con un Boeing 757 del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Cómo fue el traslado de Maduro?

Maduro bajó de la aeronave esposado y se vio rodeado rápidamente por una gran cantidad de agentes de seguridad. Ya en horario nocturno en el aeropuerto, los custodios lo escoltaron en la caminata por la plataforma como el primer paso para llevarlo hasta un establecimiento penitenciario.

El plan tentativo previo a la presentación ante la Justicia neoyorquina incluía un vuelo en helicóptero tras el arribo a Stewart. Una de las primeras opciones que barajaron las autoridades fue transportar al matrimonio hasta el Centro de Detención Metropolitano de Brookyln, aunque el destino final no trascendió de manera oficial.

>> Leer más: Venezuela activó el Consejo de Defensa y denunció el secuestro ilegal de Nicolás Maduro

Por la mañana, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, detalló que el presidente venezolano y su pareja serán acusados por "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos". Horas más tarde, el presidente Donald Trump sostuvo que su par sudamericano "condujo personalmente" al Cartel de los Soles, una supuesta red internacional de venta de cocaína.

El jefe del Estado norteamericano aseguró que Maduro es uno de los principales responsables del contrabando de drogas y múltiples delitos violentos en su país. "Tenemos evidencia abrumadora de sus crímenes. He visto lo que tenemos, es horrible y asombroso al mismo tiempo", comentó. Incluso se refirió a conexiones con las pandillas del Tren de Aragua, una organización denunciada en distintos países de la región.

El ataque de Estados Unidos en Venezuela

La operación relámpago comenzó en las primeras horas de este sábado. Las fuerzas armadas estadounidenses coordinaron un ataque aéreo sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del presidente venezolano y su esposa, el objetivo principal.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Los blancos elegidos fueron instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

Tras el anuncio de la aprehensión, Trump dijo que fue un "asalto espectacular" y se jactó de la maniobra de las fuerzas armadas. "Es algo que la gente no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ninuna nación en el mundo puede hacer lo que Estados Unidos hizo ayer en un corto período de tiempo", afirmó.

Entre otras cuestiones, el mandatario norteamericano detalló que buena parte de Caracas se quedó sin energía eléctrica para facilitar la incursión. En cuanto a lo ocurrido por la madrugada, apuntó: "Era oscuro, la mayoría de las luces estaban apagadas gracias a nuestros expertos. No creo que ustedes lleguen a verlo alguna vez, pero fue increíble".

Noticias relacionadas
María Corina Machado pidió por un proceso de transición democrática tras la caída del gobierno chavista

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

Javier Milei y Edmundo González Urrutia, el último contrincante electoral de Maduro

El gobierno nacional celebró "la captura del dictador" Nicolás Maduro en Venezuela

María Corina Machado pidió por un proceso de transición democrática tras la caída del gobierno chavista

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa"

Pam Bondi detalló las causas que pesan sobre Nicolás Maduro.

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Lo último

En Puerto San Martín, vuelve el fútbol argentino a la cancha con el torneo Regional Amateur

En Puerto San Martín, vuelve el fútbol argentino a la cancha con el torneo Regional Amateur

El tiempo en Rosario: el primer domingo de 2026 asoma sin alertas ni calor extremo

El tiempo en Rosario: el primer domingo de 2026 asoma sin alertas ni calor extremo

Nicolás Maduro llegó bajo custodia a Estados Unidos tras la detención en Venezuela

Nicolás Maduro llegó bajo custodia a Estados Unidos tras la detención en Venezuela

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

La manifestación se anunció en el Mercado del Patio con escepticismo por el discurso de Trump. "El control lo queremos tener nosotros", aclararon

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos
Intervención militar en Venezuela: organizaciones políticas repudian el ataque de EEUU
El Mundo

Intervención militar en Venezuela: organizaciones políticas repudian el ataque de EEUU

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

El tiempo en Rosario: el primer domingo de 2026 asoma sin alertas ni calor extremo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el primer domingo de 2026 asoma sin alertas ni calor extremo

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Juega en Central, fue de visita a su club de origen y formó parte de una jornada benéfica

Juega en Central, fue de visita a su club de origen y formó parte de una jornada benéfica

Ovación
Tenis: el batacazo de Sebastián Báez ante el 6 del mundo no alcanzó y Argentina debe esperar
Ovación

Tenis: el batacazo de Sebastián Báez ante el 6 del mundo no alcanzó y Argentina debe esperar

Tenis: el batacazo de Sebastián Báez ante el 6 del mundo no alcanzó y Argentina debe esperar

Tenis: el batacazo de Sebastián Báez ante el 6 del mundo no alcanzó y Argentina debe esperar

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Policiales
El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el primer domingo de 2026 asoma sin alertas ni calor extremo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el primer domingo de 2026 asoma sin alertas ni calor extremo

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
LA CIUDAD

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste
LA CIUDAD

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas
Policiales

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?
Salud

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas
Política

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto
Política

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil
Información General

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil