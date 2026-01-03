Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro El presidente norteamericano dijo que el líder venezolano y su esposa fueron "trasladados fuera del país" 3 de enero 2026 · 08:49hs

Venezuela. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos anunció que realizó un ataque a gran escala contra Venezuela y que capturó a Nicolás Maduro junto a su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país, según informó Donald Trump en un mensaje difundido en redes sociales.

En su publicación, Trump afirmó que “los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y precisó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

El mandatario estadounidense sostuvo además que "esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos", y anticipó que "los detalles se darán a conocer más adelante".

Trump agregó que “habrá una conferencia de prensa hoy a las 11, en Mar-a-Lago”, donde se ampliará la información sobre el operativo anunciado.

