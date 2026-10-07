Murió Maricarmen, la mujer que disparó la lucha contra los desalojos en España

Tenía 87 años y desde hace siete décadas vivía en un departamento madrileño del que fue desahuciada el 23 de septiembre

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que había sido desalojada de la casa que alquilaba en Madrid y que disparó la lucha contra los desahucios en España, falleció este miércoles.

El pasado 23 de septiembre Maricarmen fue desalojada de la casa del distrito de Retiro donde vivió por más de 70 años, luego de que el precio del alquiler aumentara a 1.600 euros mensuales y se viera imposibilitada de pagarlo. La imágenes del desahucio provocaron una movida en todo España que desembocó en un acampe en la céntrica plaza Puerta del Sol, en Madrid, en reclamo por viviendas dignas, y también motivó el debate de leyes en la Legislatura.

Finalmente se había alcanzado un acuerdo y Maricarmen, que estaba hospitalizada desde que fue sacada en camilla del departamento, tenía planeado regresar cuando recibiera el alta, pero finalmente falleció en el Hospital Gregorio Marañón, según precisó el Sindicato de Inquilinas en un comunicado.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias. “Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen”, escribió en la red social X (ex-Twitter), y añadió: “Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”.

María del Carmen Abascal vivía en el departamento de Retiro desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler de renta antigua. Tras la muerte de sus padres, el contrato pasó a sus manos, pero la empresa propietaria, Urbagestión, inició acciones legales para dar de baja el contrato (por el que pagaba unos 500 euros al mes) y suscribir uno nuevo por 1.600 euros mensuales.

Varios intentos de desalojo fueron suspendidos, hasta que el 23 de septiembre se ejecutó. El desalojo provocó una fuerte reacción de organizaciones de inquilinos, vecinos y otros sectores, y el caso pasó a ocupar un lugar central en el debate político español sobre los desahucios y la vivienda.