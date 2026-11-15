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Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, "fundador" de los cárteles del narcotráfico mexicano

Tenía 80 años y estaba preso desde 1989. Al menos desde hace cinco años tenía serios problemas de salud. En la serie "Narcos" lo personificó Diego Luna

15 de noviembre 2026 · 22:43hs
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Miguel Ángel Félix Gallardo en la época de su detención

Miguel Ángel Félix Gallardo en la época de su detención, en 1989.

Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado uno de los fundadores de la primera gran banda narcotraficante mexicana, murió el domingo a los 80 años tras empeorar su estado de salud en el complejo penitenciario donde cumplía condena. Pasó los últimos 37 años en prisión.

Su fallecimiento fue atribuido a una falla orgánica múltiple, según indicaron autoridades de seguridad del Estado de Jalisco. Félix Gallardo había sido llevado el viernes desde la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, cerca de Guadalajara, a un hospital en el que permanecía bajo pronóstico reservado.

>> Leer más: Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

Félix Gallardo (personificado en la serie de Netflix "Narcos" por el actor Diego Luna) llegó a sus últimos años de vida con distintos problemas de salud, como se pudo evidenciar en la única entrevista que dio desde Puente Grande, en agosto de 2021, donde se le vio ciego de un ojo, prácticamente sordo e incapaz de caminar por sí solo. “No tengo pronóstico de vida. Fui seccionado del estómago. Me quitaron ocho hernias. Me privaron de la vida, me privaron de los oídos y, como ve, no puedo caminar”, dijo a la periodista Issa Osorio, de Telemundo.

Por aquellos días llevaba 32 años preso. "Es una eternidad para un hombre que no cometió ningún delito”, dijo entonces.

Un juicio de casi tres décadas

Fue detenido en 1989 en la causa por el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena, en febrero de 1985. Fue acusado de acopio de armas, delitos contra la salud y homicidio.

El juicio fue muy extenso: en 2000 fue condenado a 40 años de prisión por delitos que también incluían narcotráfico y tráfico de armas. Y si bien en 2003 un tribunal dejó sin efecto la condena para iniciar un nuevo juicio, Félix Gallardo continuó preso porque tenía otras causas penales pendientes. En 2017 fue condenado a otros 37 años por los asesinatos de Camarena y el exaviador militar Alfredo Zavala Avelar. En 2022 un juez le concedió la prisión domiciliaria, que nunca llegó a hacerse efectiva.

Durante los años siguientes a la detención de Félix Gallardo, surgieron los cárteles de la droga que siguen protagonizando una sangrienta lucha entre ellos y contra las corporaciones del Estado, enfrentamientos que suman decenas de miles de muertos y desaparecidos.

El "creador" de El Chapo Guzmán

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, capital del Estado Sinaloa, cuna de grandes capos de la droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. En su juventud trabajó en la Policía Judicial y fue guardaespaldas de un gobernador. Unos años más tarde formó el Cártel de Guadalajara para traficar marihuana y opio hacia Estados Unidos.

A principios de la década de 1980 estableció contacto con bandas de Colombia —incluido el cártel de Medellín, de Pablo Escobar—, a quienes empezó a comprar cocaína para enviarla a Estados Unidos. Fue el primer cártel mexicano en establecer vínculos con organizaciones colombianas.

Félix Gallardo, también conocido como El Padrino o El Jefe de Jefes, aprendió de los colombianos la estrategia de transportar droga en pequeñas aeronaves como los Cessna 210. De hecho, analistas aseguran que fue el primer traficante mexicano en establecer un puente aéreo entre Sudamérica, Centroamérica y México. Más tarde esa técnica fue usada a gran escala por uno de sus sucesores, Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos.

Compró casas, autos, hoteles y restaurantes, y hasta financió la mayor biblioteca de Sinaloa, ubicada en instalaciones de la universidad pública estatal. Pero su imperio se empezó a desmoronar tras un doble secuestro.

Camarena y Zavala, ambos infiltrados en el cártel, fueron secuestrados en Guadalajara, torturados y asesinados. Esos crímenes provocaron una crisis diplomática con Estados Unidos. Desde Washington presionaron para que México arrestara a los involucrados.

Félix Gallardo decidió bajar el perfil y repartir su territorio entre varios jefes de plazas. Uno de ellos fue Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Finalmente fue detenido a los 43 años, en 1989.

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