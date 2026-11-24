La esperada película llegará a los cines antes de fin de año y el adelanto ya despertó las máximas expectativas en los fanáticos

Se dio a conocer el tráiler final de “Avengers: Doomsday”, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel que marca el regreso de los hermanos Russo a la franquicia. El filme, penúltimo de la Fase Seis, se estrenará en salas el próximo 18 de diciembre. El adelanto mostró algunas revelaciones que despertaron grandes expectativas en los fanáticos de todo el mundo.

Las imágenes retoman la historia después de la escena inédita protagonizada por Steve Rogers (el Capitán America) y Peggy Carter que se incorporó a la reedición de “Avengers: Endgame Encore”, en la que se revela que la pareja tiene un hijo adolescente.

Además, los Cuatro Fantásticos viajan al pasado para buscar a Steve y llevarlo de regreso a la línea temporal principal, con el objetivo de que vuelva a liderar a los Avengers en su enfrentamiento contra el Doctor Doom. Durante ese encuentro, el hijo de Steve descubre la verdadera identidad de su padre.

Regresos históricos y el rol póstumo de Patrick Stewart

El tráiler llega después del buen desempeño en taquilla de “Avengers: Endgame Encore”. La reedición de la exitosa película de 2019 incluyó cuatro escenas inéditas vinculadas con Doomsday y sumó otros 143 millones de dólares a nivel mundial, lo que convirtió a “Avengers: Endgame en la película más taquillera de todos los tiempos. Tras el récord conseguido por “Spider-Man: Un nuevo día”, Disney y Marvel esperan que la nueva entrega de los Avengers se convierta en otro gran éxito de taquilla.

“Avengers: Doomsday” marcará también el regreso de Robert Downey Jr. a Marvel, aunque esta vez en el papel del villano Doctor Doom, quien aparentemente es una variante de Tony Stark (Iron Man) perteneciente a otro universo.

El elenco reúne a figuras de distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), además de incorporar oficialmente a varios personajes de las películas de X-Men producidas anteriormente por Fox. Se podrá ver a Patrick Stewart, recientemente fallecido, en su icónico rol como el profesor Charles Xavier, Ian McKellen interpretará nuevamente a Magneto, James Marsden regresará como Cíclope, Kelsey Grammer será Bestia, Rebecca Romijn retomará el papel de Mística, Alan Cumming volverá como Rondador Nocturno y Channing Tatum interpretará otra vez a Gambito.