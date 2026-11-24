El conductor regresó a su programa de radio tras acompañar a su madre durante su enfermedad en el Hospital Italiano

Guido Kaczka atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Este lunes, en "No está todo dicho", el ciclo que conduce en La 100, el conductor comunicó con el fallecimiento de su madre, Susana.

“Vengo con unos días que, ya saben, muy, muy tremendos. Marcela me mira y me llora”, comenzó diciendo Kaczka al referirse a sus intermitentes ausencias en el programa durante los últimos días. Luego, el conductor brindó detalles sobre la muerte de su madre, quien, según explicó, atravesaba una enfermedad y permanecía internada en el Hospital Italiano. En su relato, también hizo referencia a Lionel Messi como ejemplo e inspiración para afrontar este difícil momento.

Al aire de su programa de radio, Guido Kaczka eplicó el motivo de sus ausencias durante los últimos días. “Estaba acompañando a mi mamá en su enfermedad y falleció antes de ayer ”, contó. Y agregó: "Ayer estuve con la familia y, mientras esperás lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés, te va la vida como flashes”.

En esa misma línea, Kaczka destacó la labor de los médicos. Y reflexionás: “Y cuando tenés hijos pensás que al final no les podés explicar, te preguntan cosas para las que no tenés explicación, que no sabés”, manifestó. Y agregó: “Tenés sentimientos de impotencia muy grandes”.

En medio de su dolor, el conductor reveló que encontró consuelo en la figura de Lionel Messi y compartió una particular reflexión: “Me ayudó otra vez Messi, porque pensé en él y en su papá y pensaba: Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera. Y algo de eso me aliviaba porque aceptás que la vida es así”.

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