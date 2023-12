La Justicia de Bolivia inhabilita a Evo para volver a postularse

La sentencia del Tribunal Constitucional descartó que la reelección ilimitada sea "un derecho humano", como alega el ex presidente

El Tribunal Constitucional de Bolivia inhabilitó al ex presidente Evo Morales como candidato a la presidencia en 2025, como pretendía, tras anular la figura de “reelección indefinida” que le permitió postularse en 2019. Tras conocerse la sentencia, Morales acusó a su ex delfín y actual mandatario, Luis Arce, de tramar “un plan negro” para sacarlo de la carrera presidencial. No faltó la mención de Evo de “la derecha” y al “imperio” como presuntos autores de su veto. Morales fue presidente de Bolivia desde enero de 2006 hasta 2019.