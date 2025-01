La emoción del reencuentro con sus familiares de las rehenes israelíes liberadas

Emily Damari, Romi Gonen y Doron Steinbrecher pasaron 471 cautivas de Hamás. Sus familiares casi no tuvieron noticias sobre ellas hasta este domingo

Emily Damari se puso una bandera israelí como si fuese una capa para saludar a sus seres queridos en el reencuentro. De 28 años, es fanática del Tottenham Hotspur y tiene doble nacionalidad británica e israelí. El 7 de octubre de 2023 estaba en el kibutz Kfar Aza cuando atacantes de Hamás asesinaron a su perro, intentaron atacar a su madre (que se salvó porque un disparo trabó la cerradura de una puerta) y le dispararon en una mano a Emily antes de secuestrarla. Sus familiares tuvieron muy pocas noticias de ella durante los siguientes meses, solamente sabían que la herida en la mano no había sido tratada ni cuidada y estaba en muy malas condiciones. Los médicos que atendieron a las rehenes liberadas este domingo dijeron que las tres mujeres "están en condición estable".

“Quiero agradecer a todos los que nunca dejaron de luchar por Emily durante esta terrible experiencia y que nunca dejaron de decir su nombre”, dijo su madre, Mandy, tras recibirla.

2025-01-19 emily 80867751.jpg Emily Damari tras ser liberada.

Romi Gonen, de 24 años, estudiante de danza desde los 12 años y destacada coreógrafa, había viajado desde el norte de Israel al festival Nova para hacer "lo que más ama: bailar". Su madre no puede olvidar el momento en que su hija la llamó desde el festival Supernova: se escuchaban sirenas, disparos y gritos en árabe. Casi no tuvo novedades sobre ella hasta que este domingo Romi regresó sana y salva.

2025-01-19 israel romi 80867637.jpg Romi Gonen.

Doron Steinbrecher tiene 31 años y es enfermera veterinaria. También fue secuestrada del kibutz Kfar Aza. Logró esconderse debajo de la cama, desde donde enviaba mensajes a sus familiares. El último texto simplemente decía: "Me encontraron". Hamás quemó casas y mató familias enteras, pero a Doron se la llevaron. No supieron nada de ella durante casi cuatro meses. Este domingo volvío a abrazarse con su familia, y en particular con su hermana, Yamit Ashkenazi. "Como el sol volveremos a salir", dice el tatuaje que la muchacha mostró en una entrevista, que también tiene un sol al que le faltan algunos rayos. "Los voy a añadir cuando ella esté en casa", había dicho.

2025-01-19 doron 80867789.jpg Doron Steinbrecher.

"Han pasado por un infierno, están saliendo de la oscuridad hacia la luz, de la esclavitud hacia la libertad”, sostuvo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en comunicación con el responsable del operativo de liberación, Gal Hirsch, y añadió: “Es un día tremendamente emotivo”.