Italia: Draghi recibió el respaldo contundente del Parlamento

Draghi, en su discurso previo al voto, prometió "combatir la corrupción y las mafias garantizando un proceso penal de duración justa y razonable", de acuerdo con la Constitución.

Draghi sabe que esto es lo que los inversores extranjeros llevan pidiendo a nuestro país desde hace tiempo, pero también está seguro de que el camino indicado servirá para recuperar la "confianza de los ciudadanos". Sin "legalidad y seguridad" no hay futuro, que es en cambio la figura de "su visión" y que el Primer Ministro espera que inspire el "trabajo común". Draghi ya había ilustrado el marco del programa gubernamental en el Senado. Así, ante el voto de confianza de la Cámara baja, donde hubo 56 votos negativos en total, optó por una respuesta breve: trece minutos en total en los que sólo aclara algunos pasos, desde las pequeñas y medianas empresas hasta la justicia (la más aplaudida), pero también las prisiones.

Los institutos penitenciarios "están superpoblados", observa, y no hay que olvidar el "miedo" al contagio. Los números con los que contaba en la Cámara eran más que sólidos y ni siquiera el caos interno del M5E fue capaz de ponerlos en riesgo. Sin embargo, la disidencia en el seno del Movimiento se ha hecho oficial y la tantas veces evocada escisión es ya una realidad. Había un total de dieciséis 5s para votar en contra del ejecutivo del ex presidente del BCE (12 están ausentes y 4 se abstienen). Pero la presidenta del partido de derecha Fratelli d'Italia, FdI, Giorgia Meloni está dispuesta a apostar que pronto aumentará y no sólo dentro del M5E. El Fdl de Melloni fue el único partido del Parlamento que se pronunció orgánicamente en contra de Draghi.

"Hoy están todos con él... ya verán cuando se dispare el semestre blanco cuántos disidentes temerarios saldrán", dijo Melloni hablando en la Cámara y reiterando el voto en contra de su partido.

El líder de La Liga, Matteo Salvini, por su parte, dice estar convencido de que pronto habrá otras novedades en el Parlamento: un puñado de diputados se pasará a la Liga, asegura, y no serán sólo del M5E. De momento, sin embargo, la Liga pierde un diputado: Gianluca Vinci vota "no" y pasa con Fratelli d'Italia.

Draghi y las Pymes

En su discurso, Draghi habló de las Pymes y del problema de la corrupción, pero también de los problemas de las prisiones y la duración de los juicios. A medio plazo, dijo Dragi, para el "reinicio" luego de la pandemia, el tema de las pequeñas y medianas empresas "implica y cruza la internacionalización, el acceso al capital, la inversión, para fortalecer nuestra manufactura y hacerla más competitiva". Apoyó a la internacionalización, el refuerzo de la desgravación fiscal para la inversión en investigación y desarrollo en el Sur y asesoramiento para la cotización de las Pymes. "Hay que ampliar el plan de Industria 4.0 para incentivar y acompañar a las empresas en el proceso de transición tecnológica y sostenibilidad ambiental", agregó. "Un país capaz de atraer a los inversores debe defenderse de los fenómenos de corrupción, que provoca efectos depresivos en el tejido económico y en la libre competencia".

Luego Draghi dedicó mucho tiempo al tema penitenciario, muy debatido en Italia."No hay que olvidar la condición de todos los que trabajan y viven en las prisiones, a menudo superpobladas, expuestas al riesgo y al miedo al contagio y especialmente afectadas por la función necesaria para contrarrestar la propagación del virus".

El gobierno se compromete a "mejorar la justicia civil y penal" y en la necesidad de "un juicio justo de duración razonable en línea con la duración de otros países europeos". Sobre el deporte, tan importante en Italia, "este Gobierno se compromete a preservar y apoyar el sistema deportivo italiano, teniendo en cuenta su peculiar estructura y los múltiples aspectos que lo caracterizan, no sólo en relación con su impacto económico, las inversiones y los puestos de trabajo, sino también por su extraordinario valor social, educativo, formativo y sanitario".