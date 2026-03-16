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Trump redobló la amenaza sobre Cuba: dijo que sería "un gran honor" tomar la isla

Desde el Salón Oval, el presidente de Estados Unidos lanzó su definición más dura sobre Cuba en medio del apagón total que sufrió la isla y de la creciente presión de Washington sobre La Habana

16 de marzo 2026 · 19:34hs
Trump redobló la amenaza sobre Cuba: dijo que sería un gran honor tomar la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes desde el Salón Oval en la Casa Blanca que será “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla. “En verdad, pienso que sería un gran honor”, insistió Trump ante la pregunta de un periodista sobre si la isla seguirá los pasos de Irán y Venezuela.

Las declaraciones de Trump han sido las más contundentes sobre cuáles son sus planes hacia la isla. Hasta ahora, se había limitado a decir que Cuba caería por su propio peso, mientras alentaba a avanzar en reformas económicas. Ahora, ha dejado entrever que su mayor interés está en las eventuales inversiones que se abran en el sector turístico.

Trump respondió a una pregunta del corresponsal de la Casa Blanca de Fox News, Peter Doocy: “¿(Tomar Cuba) sería como en Irán o como en Venezuela?”. Trump, desde su escritorio, respondió en un tono más directo que en otras ocasiones: “(Cuba) es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen nada. Tienen una tierra linda y tienen vistas lindas, ¿sabes?”. Pocos segundos después agregó que la isla, “a su manera”, tiene un atractivo económico. “Ya sabes, turismo y todo eso. Es una isla hermosa, con un gran clima”.

“Toda mi vida he escuchado sobre Estados Unidos y Cuba y cuándo es que Estados Unidos lo haría... Yo en verdad creo que tendré el honor de tomar Cuba… Sería un gran honor”, lanzó. Casi de inmediato, el periodista le repregunta: “¿Tomar Cuba?" “Tomarla de alguna forma. Sí, tomar Cuba. Ya sea que la libere o la tome. Creo que puedo hacer lo que sea con eso si quieres saber la verdad”, respondió Trump.

La escalada de Trump de este lunes coincide con un apagón total en Cuba, que se ha quedado sin electricidad tras “la desconexión total” de su sistema de generación, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica.

Los cubanos esperaban además este lunes a la noche que el gobierno cubano anunciara oficialmente la estrategia por la que parece estar apostando para lidiar con la histórica crisis. El país que por años ha puesto límites con su diáspora, ahora estará abierto a que los residentes cubanos en el exterior puedan volver e invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios, una de las reformas económicas que impulsarán en medio de la presión que ejerce la administración de Trump.

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