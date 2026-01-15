El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

15 de enero 2026
Una caravana transporta los ataúdes de los oficiales cubanos asesinados durante la operación estadounidense en Venezuela que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro por La Habana, Cuba, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Una caravana transporta los ataúdes de los oficiales cubanos asesinados durante la operación estadounidense en Venezuela que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro por La Habana, Cuba, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Una multitud se congrega en las calles de La Habana, Cuba, el jueves 15 de enero de 2026, para observar la caravana que transportaba los féretros de los oficiales cubanos asesinados durante la operación estadounidense en Venezuela que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Una multitud se congrega en las calles de La Habana, Cuba, el jueves 15 de enero de 2026, para observar la caravana que transportaba los féretros de los oficiales cubanos asesinados durante la operación estadounidense en Venezuela que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Un hombre pesca en el hielo del Golfo de Finlandia en San Petersburgo, Rusia, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Un hombre pesca en el hielo del Golfo de Finlandia en San Petersburgo, Rusia, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

El piloto Henk Lategan, a la izquierda, y su copiloto Brett Cummings reparan su coche durante la undécima etapa del Rally Dakar entre Bisha y Al Henakiyah, Arabia Saudita, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

El piloto Henk Lategan, a la izquierda, y su copiloto Brett Cummings reparan su coche durante la undécima etapa del Rally Dakar entre Bisha y Al Henakiyah, Arabia Saudita, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

Un barco pesquero navega en el golfo Sarónico frente a la Kimon, la primera de cuatro fragatas modernas de fabricación francesa, como parte del importante programa de modernización militar de Grecia. Vista desde Alimos, cerca de Atenas, Grecia, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Petros Giannakouris)

Un barco pesquero navega en el golfo Sarónico frente a la Kimon, la primera de cuatro fragatas modernas de fabricación francesa, como parte del importante programa de modernización militar de Grecia. Vista desde Alimos, cerca de Atenas, Grecia, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Petros Giannakouris)

Un león marino toma el sol en La Jolla, California, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Annika Hammerschlag)

Un león marino toma el sol en La Jolla, California, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Annika Hammerschlag)

El presidente francés, Emmanuel Macron, canta el himno nacional tras pronunciar un discurso durante su visita a la base aérea militar de Istres, en el sur de Francia, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni, Pool)

El presidente francés, Emmanuel Macron, canta el himno nacional tras pronunciar un discurso durante su visita a la base aérea militar de Istres, en el sur de Francia, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni, Pool)

Fieles chiítas se reúnen en el santuario de cúpula dorada del imán Moussa al-Kadhim, fallecido a finales del siglo VIII, durante la conmemoración anual de la muerte del santo en Bagdad, Irak, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Fieles chiítas se reúnen en el santuario de cúpula dorada del imán Moussa al-Kadhim, fallecido a finales del siglo VIII, durante la conmemoración anual de la muerte del santo en Bagdad, Irak, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Un helicóptero del ejército iraquí vuela durante la conmemoración de la muerte del imán Moussa al-Kadhim, fallecido a finales del siglo VIII, en Bagdad, Irak, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Un helicóptero del ejército iraquí vuela durante la conmemoración de la muerte del imán Moussa al-Kadhim, fallecido a finales del siglo VIII, en Bagdad, Irak, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Un oficial de la fuerza paramilitar india informa a sus hombres durante el ensayo del desfile del Día de la República de la India en medio de la niebla matutina, Nueva Delhi, India. Fotografía: Manish Swarup/AP

Un oficial de la fuerza paramilitar india informa a sus hombres durante el ensayo del desfile del Día de la República de la India en medio de la niebla matutina, Nueva Delhi, India. Fotografía: Manish Swarup/AP

Un puesto subterráneo de observación nuclear de la Guerra Fría se aferra a la pared del acantilado, a la espera de que el Mar del Norte y la erosión lo destruyan. Se cree que el búnker desmantelado, conocido como Tunstall ROC (Royal Observer Corps), se construyó en 1959 como puesto de vigilancia nuclear durante la Guerra Fría, Tunstall, Reino Unido. Fotografía: Christopher Furlong/Getty Images

Un puesto subterráneo de observación nuclear de la Guerra Fría se aferra a la pared del acantilado, a la espera de que el Mar del Norte y la erosión lo destruyan. Se cree que el búnker desmantelado, conocido como Tunstall ROC (Royal Observer Corps), se construyó en 1959 como puesto de vigilancia nuclear durante la Guerra Fría, Tunstall, Reino Unido. Fotografía: Christopher Furlong/Getty Images

Una pila de muñecos daruma arde durante la ceremonia anual en el templo Shorinzan Darumaji. Los tradicionales muñecos de la suerte son devueltos simbólicamente a las llamas una vez cumplidos los deseos, Takasaki, Japón. Fotografía: Takashi Aoyama/Getty Images

Una pila de muñecos daruma arde durante la ceremonia anual en el templo Shorinzan Darumaji. Los tradicionales muñecos de la suerte son devueltos simbólicamente a las llamas una vez cumplidos los deseos, Takasaki, Japón. Fotografía: Takashi Aoyama/Getty Images

De izquierda a derecha: el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman, y la astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), Kimiya Yui, dentro de la nave espacial SpaceX Dragon Endeavour, poco después de aterrizar en el océano Pacífico frente a la costa de California, Long Beach, EE. UU. Fotografía: NASA/Bill Ingalls/EPA

De izquierda a derecha: el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman, y la astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), Kimiya Yui, dentro de la nave espacial SpaceX Dragon Endeavour, poco después de aterrizar en el océano Pacífico frente a la costa de California, Long Beach, EE. UU. Fotografía: NASA/Bill Ingalls/EPA

Aficionados celebran la victoria de Senegal en la semifinal de fútbol contra Egipto, lo que les garantiza un lugar en la final de la Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025, en Dakar, Senegal, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Misper Apawu)

Aficionados celebran la victoria de Senegal en la semifinal de fútbol contra Egipto, lo que les garantiza un lugar en la final de la Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025, en Dakar, Senegal, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Misper Apawu)

El piloto Mattias Ekstrom y su copiloto Emil Bergkvist revisan su coche al final de la novena etapa del Rally Dakar entre Wadi Ad Dawasir y Bisha, Arabia Saudita, el martes 13 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

Philip Barantini, de izquierda a derecha, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham, Andy Cooper, Ashley Walters, Jeremy Kleiner y Jack Thorne posan en la sala de prensa con el premio a la mejor miniserie, serie antológica o película para televisión por Adolescent durante la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

