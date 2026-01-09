De izquierda a derecha: el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, su esposa, Paola Cassis; el presidente federal suizo, Guy Parmelin, y su esposa, Caroline Parmelin; Mathias Reynard, consejero de Estado y presidente del Consejo de Estado del Cantón del Valais; Christophe Darbellay, consejero de Estado del Cantón del Valais; y Franz Ruppen, consejero de Estado del Cantón del Valais, guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas durante la ceremonia oficial conmemorativa por las víctimas del incendio mortal en el bar "Le Constellation" de Crans-Montana, en Martigny, Suiza, el viernes 9 de enero de 2026. (Laurent Gillieron/Keystone/Pool vía AP)