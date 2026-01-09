El día en imágenes alrededor del mundo

Un manifestante protesta contra la presencia naval rusa en el puerto de Simon's Town, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Nardus Engelbrecht)

La gente intenta empujar un coche durante una fuerte nevada en Moscú, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko)

Un barco navega por el río Moscova cubierto de hielo durante una fuerte nevada en Moscú, Rusia, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Manifestantes se enfrentan a agentes federales frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Adam Bettcher)

Autoridades del comité organizador de la expo, entregan el premio al Coche Europeo del Año para el Mercedes-Benz CLA al vicepresidente de desarrollo de vehículos de Mercedes-Benz, Oliver Loecher, durante la presentación a los medios del Salón del Automóvil de Bruselas en la Expo de Bruselas el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Virginia Mayo)

El viernes 9 de enero de 2026, en la estación central de Zúrich, Suiza, se guarda un minuto de silencio en el día de luto nacional tras el incendio mortal en el bar

La gente guarda un minuto de silencio mientras observa la ceremonia conmemorativa oficial en una pantalla gigante frente a la Capilla de San Cristóbal en Crans-Montana, durante el día de luto nacional tras el incendio mortal en el bar

La gente camina por Corso Vittorio Emanuele II, la calle principal del centro, mientras se encienden las luces de neón de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, Italia, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

De izquierda a derecha: el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, su esposa, Paola Cassis; el presidente federal suizo, Guy Parmelin, y su esposa, Caroline Parmelin; Mathias Reynard, consejero de Estado y presidente del Consejo de Estado del Cantón del Valais; Christophe Darbellay, consejero de Estado del Cantón del Valais; y Franz Ruppen, consejero de Estado del Cantón del Valais, guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas durante la ceremonia oficial conmemorativa por las víctimas del incendio mortal en el bar

Devotos católicos tiran de una cuerda atada al carruaje que lleva la imagen de Jesús Nazareno durante su procesión anual en Manila, Filipinas, en su día festivo, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Aaron Favila)

Seunggi Jung de Corea compite en la Copa Mundial de Skeleton Masculina en St. Moritz, Suiza, el viernes 9 de enero de 2026. (Mayk Wendt/Keystone vía AP)

Un hombre pasa junto al nuevo Opel Corsa GS durante la presentación a los medios en el Salón del Automóvil de Bruselas, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Virginia Mayo)

Una pancarta con la leyenda en italiano

Trabajadores municipales de Hamburgo retiran el hielo y la nieve de una parada de autobús en Stephansplatz, Hamburgo, Alemania, el viernes 9 de enero de 2026. (Christian Charisius/dpa vía AP)

Bomberos suben a un camión mientras los incendios forestales arden en El Hoyo, Patagonia, Argentina, el jueves 8 de enero de 2026. (Foto AP/Maxi Jonas)

Agentes de policía pasan junto al monumento improvisado y nevado a los soldados caídos en la plaza principal de Kiev, Ucrania, el jueves 8 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Un simpatizante del gobierno sostiene una imagen del presidente Nicolás Maduro durante una marcha para exigir su regreso en Caracas, Venezuela, el 6 de enero de 2026, tres días después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran a él y a su esposa. (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)

