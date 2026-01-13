El día en imágenes alrededor del mundo

13 de enero 2026 · 13:51hs
Iraníes asisten a una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP)

Agricultores conducen sus tractores frente al Arco del Triunfo en protesta contra el acuerdo comercial del Mercosur, el martes 13 de enero de 2026 en París. (Foto AP/Emma Da Silva)

Un hombre viaja en un automóvil dañado mientras residentes desplazados regresan al barrio de Sheikh Maqsoud tras días de combates entre fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos en la ciudad norteña de Alepo, Siria, el martes 13 de enero de 2026. (Foto AP/Omar Albam)

Residentes revisan los edificios dañados mientras comienzan a regresar al barrio de Sheikh Maqsoud tras días de combates entre fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos en la ciudad norteña de Alepo, Siria, el martes 13 de enero de 2026. (Foto AP/Omar Albam)

Los suizos Oxana Vouillamoz y Artem Darenskyi durante la jornada de prácticas del Campeonato Europeo de Patinaje Artístico ISU, en Sheffield, Inglaterra, el martes 13 de enero de 2026. (Mike Egerton/PA vía AP)

Agricultores junto a una pila de papas frente a la Asamblea Nacional protestan contra el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE con Sudamérica, que temen amenaza su sustento. El martes 13 de enero de 2026, frente a la Asamblea Nacional en París. (Foto AP/Emma Da Silva)

Agricultores descargan papas frente a la Asamblea Nacional en protesta contra el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE con Sudamérica, que temen amenaza su sustento. El martes 13 de enero de 2026, frente a la Asamblea Nacional en París. (Foto AP/Emma Da Silva)

Una gaviota sobrevuela el Foro Romano y el Coliseo, en Roma, el martes 13 de enero de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Los invitados disfrutan de un paseo en un Bronco en una pista del Salón del Automóvil de Detroit, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/José Juárez, archivo)

Cientos de personas participan en una protesta en apoyo a los manifestantes en Irán, frente al Consulado de Estados Unidos en Milán, Italia, el martes 13 de enero de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

Transeúntes caminan sobre una enorme pila de nieve en la plaza Miusskaya de Moscú, Rusia, el martes 13 de enero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Un hombre pasa junto a una de las tiendas de campaña de emergencia donde la gente puede calentarse tras los frecuentes ataques aéreos rusos contra las centrales energéticas del país, que dejan a los residentes sin electricidad, agua ni calefacción en pleno invierno, en Kiev, Ucrania, el martes 13 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Larry, el gato de Downing Street, se interpone ante un fotógrafo afuera del número 10, Londres, Inglaterra. Fotografía: Leszek Szymaski/EPA

Retratos de combatientes ucranianos y extranjeros caídos yacen cubiertos de nieve en el memorial de la Plaza de la Independencia en Kiev, Kiev, Ucrania. Fotografía: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

El piloto Mattias Ekstrom y su copiloto Emil Bergkvist revisan su coche al final de la novena etapa del Rally Dakar entre Wadi Ad Dawasir y Bisha, Arabia Saudita, el martes 13 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

Philip Barantini, de izquierda a derecha, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham, Andy Cooper, Ashley Walters, Jeremy Kleiner y Jack Thorne posan en la sala de prensa con el premio a la mejor miniserie, serie antológica o película para televisión por Adolescent durante la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Trabajadores municipales de Hamburgo retiran el hielo y la nieve de una parada de autobús en Stephansplatz, Hamburgo, Alemania, el viernes 9 de enero de 2026. (Christian Charisius/dpa vía AP)

