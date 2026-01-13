La Ciudad Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

La Ciudad Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Información General Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración

Policiales Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

La Ciudad Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Por Facundo Borrego Economía Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

La Región Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Por Hernán Cabrera Ovación Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Información General Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

LA REGION Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario

Información General Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario

Policiales El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

Economía Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

La Ciudad La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Información General Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

Información General Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Información General Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión

Información General Christian Petersen tras su internación: "Sin voz, pero mejorando"

Policiales Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora