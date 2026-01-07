El día en imágenes alrededor del mundo

7 de enero 2026 · 14:23hs
Hombres viajan en una carreta tirada por caballos durante las celebraciones de la Epifanía en Pietrosani, Rumania, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Un vehículo blindado que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

Fuegos artificiales estallan sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Rick Rycroft)

La gente reza en la playa de Copacabana durante una ceremonia en honor a Yemanjá, la diosa del mar de la religión yoruba, en Río de Janeiro, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

Visitantes recorren una exposición del Palacio de Verano que muestra un caballo gigante para dar la bienvenida al Año del Caballo 2026, según el zodíaco chino, en un centro comercial de Pekín, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andy Wong)

Milei reafirmó su apoyo a Trump, pero remarcó que no romperá con China

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Fue imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido en la ruta 6, en Luján. El test de alcoholemia arrojó 0,48 gramos de alcohol en sangre y la Justicia investiga si participaba de una picada ilegal al momento del impacto con un contra un auto en el que viajaba una familia.
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Por Florencia O'Keeffe

Salud

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento
Información General

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

La Región

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Ovación
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
La Ciudad

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso
Policiales

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no existe
El Mundo

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General

