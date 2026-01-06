El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
6 de enero 2026 · 13:47hs
el dia01
Una transeunte pasea a su perro junto a embarcaciones ancladas en un canal congelado tras una ligera nevada en Londres, el martes 6 de enero de 2026, tras nuevas advertencias de más tiempo invernal. (Foto AP/Frank Augstein)

el dia02
Rescatistas colocan en una ambulancia el cuerpo recién recuperado de una víctima del naufragio de un barco turístico en las aguas del Parque Nacional de Komodo el 26 de diciembre en Labuan Baja, Indonesia. (BASARNAS vía AP)

el dia04
La gente asiste a la ceremonia de la Epifanía mientras un sacerdote ortodoxo griego (centro) lanza una cruz bendiciendo las aguas del lago Maratón, cerca de Atenas, el martes 6 de enero de 2026. El descenso del nivel del agua refleja años consecutivos de escasez de precipitaciones en Grecia. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

el dia05
El piloto Mathieu Serradori y su copiloto Francois Cazalet compiten durante la tercera etapa del Rally Dakar con salida y llegada en Alula, Arabia Saudita, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

el dia06
El receptor abierto de Montana State, Taco Dowler (14), se lanza a la zona de anotación para anotar un touchdown durante la segunda mitad del partido de fútbol americano universitario de la NCAA por el Campeonato FCS contra Illinois State, el lunes 5 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV)

el dia07
Oficiales recién graduados del Ejército iraquí marchan durante las celebraciones del Día del Ejército Iraquí en Bagdad, Irak, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

el dia08
Parejas se preparan para una boda multitudinaria bajo cero durante el Festival Anual de Hielo y Nieve celebrado en Harbin, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)

el dia09
Nadadores polares participan en su tradicional nado de los Reyes Magos en el río Moldava en Praga, República Checa, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Petr David Josek)

el dia10
Un niño lanza hielo al mar en Nuuk, Groenlandia, el 11 de marzo de 2025. Trump, no descartó usar la fuerza militar para ocupar Groenlandia, siempre y cuando el reino de Dinamarca -al que pertenece la gigantesca isla ártica, no quiera “venderla” a Estados Unidos. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

el dia11
El clero se prepara para la llegada del patriarca ortodoxo griego de Jerusalén, Teófilos III, a la Iglesia de la Natividad, tradicionalmente considerada el lugar de nacimiento de Jesucristo, para celebrar la Navidad según el calendario ortodoxo oriental, en la ciudad cisjordana de Belén, el martes 6 de enero de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

el dia12
El patriarca ortodoxo griego de Tierra Santa, Teófilos III (centro), asiste a un servicio navideño ortodoxo en la Iglesia de la Natividad, considerada tradicionalmente el lugar de nacimiento de Jesucristo, en Belén, Cisjordania, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)

el dia13
El cuidador Jay Firtina cuenta los pingüinos de Humboldt durante el inventario anual 2026 del Zoológico de Londres, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

el dia14
El cuidador Jay Firtina alimenta a los pingüinos de Humboldt durante el inventario anual 2026 del Zoológico de Londres, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

el dia15
Personal guardaparques llevan peluches de panda en el hombro durante una conferencia de prensa para anunciar el nacimiento del primer cachorro de panda gigante en Indonesia, en el Parque Safari de Indonesia, en Bogor, Java Occidental, Indonesia, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)

el dia03
Hombres viajan en una carreta tirada por caballos durante las celebraciones de la Epifanía en Pietrosani, Rumania, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Un vehículo blindado que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

Fuegos artificiales estallan sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Rick Rycroft)

actualidad imágenes mundo
