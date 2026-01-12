El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

12 de enero 2026
Participantes del el Festival de Misogi del Mar de Invierno, un ritual de purificación sintoísta que marca el Año Nuevo, llevan un santuario portátil, un 'mikoshi', durante en Numazu, Japón, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Louise Delmotte)

Enfermeras en huelga frente al Hospital Presbiteriano de Nueva York, el lunes 12 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)

El piloto Neels Theric compite durante la octava etapa del Rally Dakar con salida y llegada en Wadi Ad Dawasir, Arabia Saudita, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

Fuerzas de seguridad sirias junto a vehículos incendiados y municiones esparcidas en el suelo en el barrio de Sheikh Maqsoud, de mayoría kurda, donde estallaron enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, en la ciudad norteña de Alepo, Siria, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Omar Albam)

E Papa León XIV recibió a la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, dentro de su biblioteca privada en el Vaticano, el lunes 12 de enero de 2026. (Vatican Media vía AP, HO)

Árboles cubiertos de nieve se reflejan en un charco debido a la lluvia y la nieve derretida en la región de Taunus, cerca de Frankfurt, Alemania, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Michael Probst)

El tráfico se detiene y la gente sale de sus coches para rendir homenaje a un soldado ucraniano fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania, en Kiev, Ucrania, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Activistas participan en una manifestación con retratos desfigurados del presidente Donald Trump durante una protesta contra una operación militar estadounidense en Venezuela, mientras marchan hacia el consulado estadounidense en Calcuta, India, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Bikas Das)

La esquiadora Jackie Wiles, de Portland, salta para una divertida foto, entre sesiones del fotógrafo del equipo en un estudio fotográfico improvisado en un estacionamiento subterráneo en Copper Mountain, Colorado, el 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

Integrantes del equipo femenino de esquí de EE. UU., entre ellas Lindsey Vonn (abajo a la derecha) y Breezy Johnson (arriba a la izquierda), bromean juntas mientras se reúnen para una foto grupal en Copper Mountain, Colorado, el 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

Jóvenes llegan a un lugar para celebrar el Día de la Mayoría de Edad, una tradición centenaria y festividad nacional que conmemora el paso de la infancia a la edad adulta, el lunes 12 de enero de 2026, en Yokohama, cerca de Tokio. (Foto AP/Eugene Hoshiko)

Philip Barantini, de izquierda a derecha, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham, Andy Cooper, Ashley Walters, Jeremy Kleiner y Jack Thorne posan en la sala de prensa con el premio a la mejor miniserie, serie antológica o película para televisión por "Adolescent" durante la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Trabajadores realizan visitas de inspección a las instalaciones de generación de energía del proyecto híbrido de energía pesquera y solar de 1,5 millones de kW junto al lago Yanghu en Qinlan, Tianchang, China. Fotografía: Costfoto/NurPhoto/Shutterstock

Bomberos trabajan en los restos de un edificio impactado por un dron ruso, Kiev, Ucrania. Fotografía: Thomas Peter/Reuters

Trabajadores municipales de Hamburgo retiran el hielo y la nieve de una parada de autobús en Stephansplatz, Hamburgo, Alemania, el viernes 9 de enero de 2026. (Christian Charisius/dpa vía AP)

Agentes de policía pasan junto al monumento improvisado y nevado a los soldados caídos en la plaza principal de Kiev, Ucrania, el jueves 8 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

