8 de enero 2026 · 13:57hs
Autos pasan junto a montañas nevadas cerca de Ben Chicao, a casi 100 kilómetros (62 millas) al sur de Argel, el jueves 8 de enero de 2026 en París. (Foto AP/Fateh Guidoum)

La gente sostiene carteles mientras se manifiesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria, Sudáfrica, el jueves 8 de enero de 2026. (Foto AP/Alfonso Nqunjana)

La policía responde a un tiroteo fatal en un estacionamiento de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City el miércoles 7 de enero de 2026. (Rio Giancarlo/The Deseret News vía AP)

Manifestantes se congregan frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, el jueves 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (Foto AP/Tom Baker)

Una pareja comparte un momento tierno mientras camina por una calle nevada en Kiev, Ucrania, el jueves 8 de enero de 2026, mientras Ucrania se enfrenta a fuertes heladas en medio de los frecuentes ataques con misiles rusos contra el sistema energético del país. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Agricultores descansan frente a la Asamblea Nacional en protesta contra la intención de la Unión Europea de avanzar con el acuerdo comercial del Mercosur con cinco países sudamericanos, en París, el jueves 8 de enero de 2026. (Foto AP/Christophe Ena)

Elvira Oberg de Suecia en el campo de tiro durante la competencia de velocidad femenina de 7,5 km, en la Copa del Mundo de Biatlón en Oberhof, Alemania, el jueves 8 de enero de 2026. (Hendrik Schmidt/dpa vía AP)

Un hombre alimenta a las palomas con semillas en un frío día de invierno mientras el clima invernal cubre la ciudad de Berlín, Alemania, el jueves 8 de enero de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

Chris Pratt (izquierda), Rebecca Ferguson y Chuck Roven posan para los fotógrafos a su llegada al photocall de «Mercy», el jueves 8 de enero de 2026, en Londres. (Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP)

Velas colocadas por devotos adornan el santuario del santo argentino "Gauchito" Gil en su festividad anual, cuando los creyentes le piden milagros o le dan gracias, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 8 de enero de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Agentes federales confrontan a manifestantes frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, el jueves 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (Foto AP/Tom Baker)

Agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a una persona cerca de la escuela secundaria Roosevelt durante la hora de salida, después de que las acciones de las autoridades federales de inmigración provocaran protestas en Minnesota, Minneapolis, EE. UU.. Fotografía: Kerem Yücel/AFP/Getty Images

Macacos japoneses se sumergen en el calor de las aguas termales de montaña en el parque de monos Jigokudani, en la prefectura de Nagano. Por costumbre, bajan de las montañas donde pasan la noche y se bañan durante el día, Yamanouchi, Japón. Fotografía: Soichiro Koriyama/EPA

Personas intentan rescatar una manada de ballenas varadas en la orilla de Farewell Spit, Bahía Dorada, Nueva Zelanda. Fotografía: Project Jonah New Zealand/Reuters

Agentes de policía pasan junto al monumento improvisado y nevado a los soldados caídos en la plaza principal de Kiev, Ucrania, el jueves 8 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Un simpatizante del gobierno sostiene una imagen del presidente Nicolás Maduro durante una marcha para exigir su regreso en Caracas, Venezuela, el 6 de enero de 2026, tres días después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran a él y a su esposa. (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)

Hombres viajan en una carreta tirada por caballos durante las celebraciones de la Epifanía en Pietrosani, Rumania, el martes 6 de enero de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Un vehículo blindado que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

Fuegos artificiales estallan sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Rick Rycroft)

La gente reza en la playa de Copacabana durante una ceremonia en honor a Yemanjá, la diosa del mar de la religión yoruba, en Río de Janeiro, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

Visitantes recorren una exposición del Palacio de Verano que muestra un caballo gigante para dar la bienvenida al Año del Caballo 2026, según el zodíaco chino, en un centro comercial de Pekín, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andy Wong)

