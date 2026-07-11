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El calor azota a Europa: cerraron la Torre Eiffel y los principales museos de París

Francia es uno de los países más afectados por el fenómeno, atribuido mayormente al cambio climático originado por el ser humano. Se contabilizan más de 2.000 muertes adjudicables a esta situación

11 de julio 2026 · 17:46hs
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Francia atraviesa la tercera ola de calor desde que comenzaron a subir las temperaturas y la Torre Eiffel cierra sus puertas al público de forma anticipada durante este fin de semana.

Foto: AP

Francia atraviesa la tercera ola de calor desde que comenzaron a subir las temperaturas y la Torre Eiffel cierra sus puertas al público de forma anticipada durante este fin de semana.

El calor extremo continúa haciendo estragos en Europa, particularmente en Francia. Este fin de semana, el operador de la Torre Eiffel, uno de los monumentos más icónicos del continente, con sede en París, anunció a los visitantes que las instalaciones se cerrarán a las 16 (hora de Francia) en vez de pasada la medianoche como suele ocurrir, debido a las altas temperaturas que se vienen reportando en el país desde hace semanas.

Esta opción también fue la elegida por las autoridades de los museos del Louvre (cerrará a las 16, hora local, hasta el lunes inclusive) y de Orsay (el acceso quedará restringido desde las 17, hora local, hasta el miércoles).

Veinticuatro departamentos, donde viven más de 22 millones de personas según un cálculo de la AFP, estaban bajo el nivel máximo de alerta emitido por el servicio meteorológico nacional Méteo-France este sábado; entre ellos, París y su región metropolitana. Según los principales servicios meteorológicos, durante la tarde se esperaba una temperatura máxima en la capital francesa de 35°.

Feriado diferente por el calor

Las altas temperaturas también alteraron las celebraciones del Día de la Independencia francesa, que se celebra cada 14 de julio en conmemoración del inicio de la revolución y de la unidad nacional posterior, que dieron origen a la nación.

Con el feriado y un fin de semana largo por delante, los trenes se llenaron de gente y las rutas de autos, mientras unos 59 departamentos estaban bajo alerta naranja por calor este sábado, que se suman a los 24 citados anteriormente.

>> Leer más: Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros

Tradicionalmente, muchas ciudades de Francia festejan el 14 de julio lanzando fuegos artificiales. Este año, todos decidieron suspender estas acciones por el aumento de incendios en la región, acompañados por una sequía que no ayuda y que se traduce en la tercera ola de calor que azota al país desde que empezaron a subir las temperaturas.

Muertes por calor

En junio, Francia registró más de 2.000 muertos atribuibles a la ola de calor y 300 durante las altas temperaturas ocurridas a finales de mayo, según cifras oficiales.

El gobierno de Emmanuel Macron ha recibido numerosas críticas por su “falta de preparación” ante el calor extremo, cuya creciente frecuencia los científicos atribuyen al cambio climático causado por el ser humano.

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