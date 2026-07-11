En una fecha donde pocos tuvieron revancha, Duendes pasó al frente en el Regional del Litoral

Se impuso a Crai y escaló al primer lugar en las posiciones del Top 10. Logaritmo manda en Segunda

Duendes le ganó a Crai y esa victoria lo ubicó en lo más alto de la tabla de posiciones gracias a la caída de Estudiantes.

Silbando bajito Duendes llegó a la cima. La primera jornada de la segunda ronda de la fase clasificatoria del Top 10 del Regional, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro, trajo bajo el brazo la habitual sorpresa de cada fecha con el triunfo de Rowing sobre Estudiantes, que no solamente se cobró revancha de la primera fecha sino que bajó al hasta el sábado puntero del certamen. Ahora su lugar lo ocupa el conjunto verdinegro, que le ganó a Crai un partido muy disputado.

El equipo remero se impuso en el siempre difícil reducto del parque Urquiza por un claro 30-15 , resultado que a su vez resalta el bajón que viene experimentando Estudiantes en las últimas fechas.

Otro que equilibró la balanza fue Jockey Club Rosario, que en las Cuatro Hectáreas venció a su homónimo de Venado Tuerto por un categórico 52-17, dejando bien enterrado el pésimo debut que tuvo ante el mismo rival cuando en el batacazo de la fecha cayó por 27-26.

Pero lo cierto es que en la décima jornada, en la mayoría de los partidos, más que revanchas hubo confirmaciones.

Duendes frenó al Gitano

Tal como sucedió en el partido de ida, Duendes venció a Crai, esta vez por 27-20. El Gitano venía de superar a Estudiantes y buscaba extender su racha, pero se encontró con un conjunto verdinegro que le puso freno a su escalada.

En la Bombonera del parque Independencia, en tanto, GER superó a Old Resian por segunda vez en este torneo. Fue por 34-27 tras un partido muy parejo en el que recién sobre el final pudo sacarle ventaja.

En su Quinta, Universitario sumó una nueva caída. Santa Fe Rugby ganó de local y ahora se hizo fuerte de visitante, se impuso 37-17, con un importante punto bonus incluído, que lo mantiene en los primeros lugares de la tabla.

Pasó una nueva fecha del Regional y la Copa Banco Macro no tiene un candidato firme y eso hace más atractivo al torneo. Ganó Duendes, perdió Estudiantes y la cima de la tabla de posiciones cambió de dueño. El TRL está más parejo que nunca, al rojo vivo y eso que todavía le queda un trecho muy largo por recorrer.

Posiciones: 1) Duendes, 35 puntos; 2) Santa Fe Rugby, 34; 3) GER, 34; 4) Estudiantes, 32; 5) CRAI, 29; 6) Jockey Club Rosario, 29; 7) Rowing, 25; 8) Old Resian, 20; 9) Universitario, 18 y 10) Jockey Club Venado Tuerto, 12.

Logaritmo manda en Segunda

En Ybarlucea se jugó el partido destacado de la novena fecha del torneo de Segunda División del Regional del Litoral, entre Logaritmo y Los Caranchos, donde el conjunto matemático se impuso 29-23 y clasificó al Top 6 Copa de Oro.

Otro que también accedió a esa instancia fue Alma Juniors, tras derrotar de visitante a Gimnasia de Pergamino por 43-15.

En los restantes partidos Provincial goleó a Regatas & Belgrano 52-28, Tilcara a Los Pampas 43-0, mientras que Cha Roga superó a La Salle 29-27 y Universitario SF a Círculo Rafaelino 24-23.

Posiciones: Logaritmo, 38 puntos; Alma Juniors, 35; Universitario SF, 34; CRAR, 33; Provincial, 31; Los Caranchos, 27; Tilcara, 24; Regatas/Belgrano,17; Los Pampas y La Salle, 12; Cha Roga. 10, Gimnasia de Pergamino, 7.