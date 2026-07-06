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Petro desconoce a De la Espriella como presidente electo de Colombia

"No ganó las elecciones", aseveró el mandatario saliente en redes sociales

6 de julio 2026 · 20:40hs
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Petro desconoce a De la Espriella como presidente electo de Colombia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció el lunes la victoria en las urnas del opositor Abelardo de la Espriella, quien fue declarado ganador por la autoridad electoral tras vencer en el balotaje del 21 de junio al oficialista Iván Cepeda.

“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, aseguró Petro en la red social X (ex-Twitter).

Petro dijo el día del balotaje que reconocería los resultados del escrutinio, el cual realizan jueces y luego avala la autoridad electoral. Sin embargo, no lo hizo expresamente y lo que siguieron fueron declaraciones sujetas a interpretación, como un comunicado en el que dijo que haría la “transición democrática del gobierno” y acataría “las decisiones de los jueces”. Sin embargo, este lunes fue explícito en no reconocer la legitimidad de De la Espriella.

El mandatario insistió en que se gestó un presunto fraude electoral porque los software usados en el escrutinio “utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”, manipulando por ejemplo el censo electoral de los que “nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces”.

Petro ya había rechazado el escrutinio provisorio que realizó el día de la votación la Registraduría, encargada de la logística electoral.

El procurador general, Gregorio Eljach, dijo que los cuestionamientos del mandatario sobre los resultados de la elección no tienen incidencia jurídica, por lo que De la Espriella tomará posesión del cargo el 7 de agosto.

Una misión de observadores de la Unión Europea subrayó tras el balotaje la transparencia y eficiencia del proceso de recuento de votos. El Centro Carter indicó que el sistema de gestión de resultados fue “confiable, transparente y plenamente trazable”.

Por su lado, Cepeda reconoció la victoria de De la Espriella tras el balotaje y el día que culminó el escrutinio definitivo. Pero al mismo tiempo advirtió que no guardaría silencio frente a la presunta “masiva operación de compra de votos” por parte de la campaña de De la Espriella y las estrategias de “manipulación” con inteligencia artificial.

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