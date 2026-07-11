Atlético del Rosario cayó ante Regatas Bella Vista y no levanta cabeza en el Top 14

Atlético del Rosario continúa sin encontrar su norte en el torneo de la Urba y su presente comienza a preocupar

El primera línea José Carro, fue el autor de uno de los tries de Atlético del Rosario.

La irregularidad tiene un precio que a veces es bastante alto y se puede pagar con una derrota, como le ocurrió este sábado a Atlético del Rosario que no logra levantar cabeza y lentamente va cayendo en la tabla.

En su visita a Bella Vista, el conjunto del pasaje Gould poco pudo hacer ante un Regatas encendido que, sin contemplaciones, lo venció por un claro 50-17 en la 15ª fecha del Top 14 de la Urba Copa Macro.

Así como hace varias fechas que Atlético del Rosario perdió su norte, Regatas se vio potenciado con la llegada de los jugadores que tenía en distintas franquicias por lo que el desenlace era si se quiere previsible. El local venía de superar ampliamente a La Plata por 53-28, a Los Matreros por 61-7 y este sábado consumó una nueva goleada ante el golpeado conjunto rosarino.

El equipo de Joaquín Fernández Gill, desde el arranque mismo empezó a imponer las condiciones. No se habían acomodado en la cancha cuando pegó primero con un try de Francisco Pisano, convertido por José de la Torre a los dos minutos de juego. Más allá del descuento con un penal de Manuel Nogués, a partir de ahí todo se le hizo cuesta arriba para Plaza, que a partir de su juego de forwards dominó la escena y cuando atacó fue letal.

Con ese protagonismo, los dueños de casa empezaron a decir presente en el ingoal rosarino y a estirar la cuenta, con los tries del hooker Beltran Landivar y del tercera línea Lucas Gobet, ambos convertidos por de la Torre, quien sumó además un penal.

Antes de cerrar el primer parcial, el árbitro Pablo Houghton le concedió un try penal a Regatas que se fue al descanso con una ventaja de 31-3. El partido estaba prácticamente definido.

En el arranque del complemento Atlético descontó con un try de José Carro convertido por Nogués, que encendió cierta esperanza, pero a los pocos minutos Regatas devolvió la gentileza con un try de Landivar, convertido por de la Torre. Así las acciones se hicieron de ida y vuelta. Palo a palo. Cuando Plaza logró descontar con el try de Bertero, Regatas respondió con el tercero de Landivar, mientras el reloj siguió su curso.

Y así como abrió el marcador, el equipo de Bella Vista también lo cerró. Fue con un try de Mateo Camerlinckx, con el que no solo redondeó el medio centenar de puntos y confirmó su aspiraciones, sino que dejó a Atlético sumergido en un mar de dudas.

Con esta derrota y sumado el triunfo de CUBA sobre Champagnat por 35-17, el equipo rosarino cayó al 10º lugar en las posiciones.

El resto del Top 14

En la próxima fecha, la 16ª del Top 14, Atlético del Rosario recibirá a Los Matreros que este sábado cayó ante el SIC 62-26. En los restantes partidos Newman superó a Belgrano Athletic 24-17, Alumni a Buenos Aires 43-25. A su vez Hindú cayó ante CASI por 29-3 y en el clásico de la ciudad de las diagonales, Los Tilos se quedó con el festejo, tras superar a La Plata en Manuel Gonnet por 20-19 en la última jugada del encuentro.