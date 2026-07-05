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Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo

Cientos de miles de personas exigieron represalias contra Estados Unidos e Israel, y pidieron la muerte de Donald Trump

5 de julio 2026 · 19:08hs
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Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo

“Vine a gritar y a buscar venganza”, exclamó uno de los cientos de miles de asistentes a los funerales del ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero pasado, en el que también estuvieron los principales funcionarios de Irán y los hermanos del nuevo líder supremo del país, mientras el país rechaza las exigencias de Estados Unidos en las negociaciones para poner fin a la guerra.

La multitud coreó “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”, en reclamo de venganza por el ataque que mató al líder supremo de 86 años y a otros altos funcionarios, lo que desencadenó la guerra. Muchos exigieron el asesinato de Donald Trump.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, aún no apareció en las ceremonias fúnebres, que se desarrollan durante varios días. Aparentemente está escondido y algunos reportes indican que resultó herido en el ataque aéreo que mató a su padre.

Ziba Naderi, una enfermera de 42 años que asistió al funeral, dijo que Irán debe cumplir lo que ordenó Moytabá Jamenei. “Escuché el llamado a la venganza, pero nuestro líder debe decir qué tenemos que hacer. Y debemos escucharlo”, aseveró.

El ayatolá Jafar Sobhani, un clérigo chií de 97 años, encabezó las oraciones en el Gran Mosalla de Teherán. Estuvieron presentes los otros hijos de Jamenei, Masoud, Meysam y Mostafa; el jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Ahmad Vahidi; el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y Esmail Qaani, quien dirige la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

“¿Por qué el hombre más bastardo del mundo sigue vivo?”, exclamó a la multitud por altavoces el poeta Mohammad Rasouli, y añadió: “El mundo ya no es un buen lugar para Trump".

El cuerpo de Jamenei será transportado por ciudades de Irán y del vecino Irak, y las autoridades planean llevar su ataúd y otros por las calles de Teherán este lunes. Las autoridades cerraron calles, el espacio aéreo y la vida diaria por el duelo, que terminará el jueves cuando sea enterrado en el santuario del Imán Reza en Mashhad, el lugar de nacimiento de Jamenei.

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