Bomba en el mercado de pases: el colombiano Sebastián Villa vuelve a Boca

El delantero había dicho hace algunos meses que si Gallardo lo llamaba, no tendría problemas en jugar en River.

Boca e Independiente Rivadavia llegaron a un acuerdo y Sebastián Villa volverá a vestirse de azul y amarillo, lo que constituye una bomba en el mercado de pases de invierno. El Xeneize comprará la totalidad del pase del delantero colombiano a cambio de 6,5 millones de dólares.

El atacante ya tenía acordado su contrato con Boca, aunque faltaba el acuerdo entre los clubes, algo que finalmente quedó sellado este sábado.

De hecho, Villa no formó parte de la delegación de Independiente Rivadavia que viajó a Córdoba para enfrentar a Tigre, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Villa tendrá que pasar la revisión médica y luego se sumará al plantel, que está en la última etapa de la pretemporada de la mano de su nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

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Boca contra Sarmiento, por la Copa Argentina

Boca enfrentará el jueves 16 de julio a Sarmiento por la Copa Argentina, en el estadio de Newell's. En caso de no estar disponible para ese partido, Villa podría sumarse para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante O’Higgins. Este partido se jugará el jueves 23 de julio.

Villa jugó en Boca entre 2018 y 2023. En ese lapso, participó en 172 partidos, en los que marcó 29 goles, dio 32 asistencias y conquistó siete títulos.

Villa y River

Hace algunos meses, River mostró interés en el delantero colombiano y en ese momento Villa dijo que no tendría problemas en cambiarse de vereda. "Boca es pasado. Si (Marcelo) Gallardo me llama, puedo ir", había afirmado.