Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano

El presidente Donald Trump lanzó este domingo otra advertencia al gobierno de Cuba, afirmando que luego de que Nicolás Maduro fuera destituido como presidente de Venezuela, ya no llegará más petróleo venezolano a la isla y que su mejor opción es alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

Cuba, un importante beneficiario del petróleo venezolano, ahora fue separada de esos envíos mientras las fuerzas de Estados Unidos continúan incautando petroleros en un esfuerzo por controlar la producción, refinación y distribución global de los hidrocarburos venezolanos.

Trump indicó en las redes sociales que Cuba vivió durante mucho tiempo del petróleo y el dinero venezolano, y había ofrecido seguridad a cambio. "¡Pero ya no más!", publicó el presidente estadounidense.

"¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!”, escribió Trump desde su casa en el sur de Florida, y añadió: “Sugiero encarecidamente que hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde", sin especificar a qué se refería exactamente.

Horas después el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó duramente ante los comentarios de Trump. “No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, señaló el mandatario cubano en su cuenta de la red social X (ex-Twitter).

“Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos deberían callar por vergüenza. Porque saben, y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EEUU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, agregó el mandatario cubano.

En un reporte ante la ONU, Cuba indicó que las sanciones le costaron entre 2024 y 2025 unos 7.500 millones de dólares.

El gobierno cubano anunció que 32 de sus militares murieron durante la operación estadounidense el fin de semana pasado que capturó a Maduro. El personal de las dos principales agencias de seguridad de Cuba se encontraba en Caracas, la capital de Venezuela, como parte de un acuerdo entre Cuba y Venezuela.

Trump señaló: “Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años. Venezuela ahora tiene a Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerlos, y los protegeremos”.