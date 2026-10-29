Tragedia en España: encontraron el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes

El hombre tenía 51 años y viajaba en una de las formaciones que se accidentó en Toledo. Se suma al caso de Ana Martina Conte Grand

Agustín Randazzo, el segundo ciudadano argentino que se encontraba desaparecido tres el choque de trenes en Toledo (España) , fue encontrado muerto este jueves luego de un operativo de búsqueda impulsado por sus amigos. El hombre de 51 años viajaba en el octavo vagón del Iryo, el más afectado durante la colisión.

Se trata del segundo argentino fallecido en la tragedia tras el hallazgo de la sanjuanina Ana Martina Conte Grand, una joven de 32 años.

Antes de que se confirmara la noticia, Piazza brindó declaraciones en las que habló sobre su amigo y contó cómo se enteró de que él había estado en el accidente: " Desde anoche me llama una amiga que tenemos en común con Agustín, llorando, diciendo que había tenido ese accidente y que no lo podían encontrar en ningún lugar. Él iba en el vagón número ocho, que fue el más explotado ".

"Recién hace media hora me llegó otro informe de unos amigos en España que encontraron a 53 personas más en otros pueblos cercanos a Toledo. La pareja y el hermano que están en Madrid no dan notas porque están colapsados y esperando a ver si lo encuentran en algún lugar, pero no está", mencionó en diálogo con la prensa.

El choque en España

Conforme a su testimonio, su amigo había sido asistido, pero no hay rastros de su paradero mientras el número de víctimas iba creciendo. "En el momento en que ocurrió el accidente, a él lo atendió alguien al costado de las vías. Ahora figura con nombre y apellido, pero desapareció. Se llevaron todos los cuerpos, los fallecidos y los heridos, y él no figura ni como fallecido ni como herido ni nada".

En ese sentido, manifestó su enojo con el mensaje de Cancillería, que comunicó el fallecimiento del argentino sin dar rastros de su cuerpo: "No falleció, no lo encuentran".

Sobre el recuerdo de su amigo, dijo: "Agustín vive en Madrid desde el año 2002, trabaja en comunicaciones, es una excelente persona y un maravilloso ser humano".

Poco después de sus declaraciones radiales, uno de sus amigos confirmó que encontraron el cuerpo sin vida del argentino desaparecido y redactó una emotiva despedida. El diseñador compartió el posteo en sus redes sociales.

"Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansa en paz...", escribió Walter Vásquez.