Unas 15 mil enfermeras de Nueva York podrían a una huelga desde este lunes

Miles de enfermeras en algunos de los hospitales más grandes de la ciudad de Nueva York podrían entrar en huelga desde este lunes, en medio de una severa temporada de gripe, con reclamos de distinta clase como intentos de recorte de personal y falta de seguridad.

El inminente paro podría afectar las operaciones en varios de los principales hospitales privados de la ciudad, incluidos Mount Sinai en Manhattan, el Centro Médico Montefiore en el Bronx y el Centro Médico NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving.

Son unas 15.000 enfermeras que, de no alcanzar un acuerdo, protagonizarían la huelga del sector más grande en la historia de la ciudad, según Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York. Las negociaciones parecen estancadas, según indicó Hagans.

Al igual que la lucha laboral de 2023, la disputa de este año involucra una compleja gama de problemas, reclamos, contrademandas y particularidades de cada hospital. Una vez más, los niveles de personal son un punto crítico.

También reclaman más medidas de seguridad, luego de que un hombre armado entrara en Mount Sinai en noviembre, y una persona con un arma cortante lograra atrincherarse en una habitación de hospital en Brooklyn esta semana. Ambos hombres fueron finalmente abatidos por la Policía.

Los hospitales privados sin fines de lucro involucrados en las negociaciones actuales dicen que hicieron avances en el personal desde 2023, y algunos sugieren que las demandas del sindicato son demasiado costosas.

Decenas de enfermeras se manifestaron el viernes en Manhattan. Sophie Boland, enfermera de cuidados intensivos pediátricos en el sistema hospitalario NewYork-Presbyterian, aseguró que allí "intentan recortar personal todos los días, y luego intentan luchar contra los avances históricos que logramos hace tres años”.

Mount Sinai ya contrató a más de 1.000 enfermeras temporales y realizó simulacros preparatorios para enfrentar la eventual huelga.