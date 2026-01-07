Central: la reserva, la 4ª de AFA y la primera local entrenan juntos en Arroyo Seco

Central comenzó a entrenar con sus tres categorías más importantes luego de la primera división en el predio que los canallas tienen en Arroyo Seco. Vale destacar que la fábrica auriazul tomó como medida que tanto la reserva, la primera local que milita en los torneos de la Asociación Rosarina y la 4ª de AFA practiquen todos juntos
Ya que esto facilita la visoría de los jugadores por parte del cuerpo técnico de primera. Un total de 64 jugadores comenzaron la puesta a punto para lo que se viene.
Los arqueros de Central
Los guardametas son seis: Galo Vijande Cavacini (Categoría 2006), Bautista San Martín (2006), Ezequiel Andrés Zapata (2007), Vicente Maximino (2007), Jeremías Nahuel Ríos (2008) y Agustín Ortiz de Elguea (2009).
Defensores
Están entrenando 19 futbolistas: Joaquín Gabriel Yapura (2006), Sebastián Lago (2006), Santiago Andrés García Lerda (2007), Ciro Tamoglia (2007), Franco Gabriel Castorani (2006), Marco Antonio Vicente (2007), Pedro Londero (2007), Martín Balzi (2007), Alvaro Guich (2009), Felipe Carnicero (2006), Asael David Oviedo (2006), Tomás Raineri (2006), Elian Ignacio Pizzi (2007), Juan Ignacio Scaglia (2009), Lautaro Fernández (2006), Valentín Becerra (2007), Alan Iván Ramírez (2007), Nehemías Valentín Isnardo Baez (2006) y Javier Alejandro Requena (2007).
En esta posición fueron convocados 23 jugadores: Joaquín Ignacio Espina (2006), Nahuel Nicolás Arce (2007), Bruno Nicolás Pasinato (2006), Tomás Gianno Marinelli (2007), Juan Ignacio Guzmán (2008), Ignacio Primo (2006), Paulo Tadeo Bustos (2005), Lucas Nahuel Ramos López (2006), Paolo Jesús Giaccone Lescano (2007), Axel Agustín Aguirre (2007), Joaquín Andrés Gamarro (2006), Hernán Tomás López (2007), Tomás Agustín Salteño (2005), Ciro Armoa (2006), Marcelo Gabriel Cabrera (2006), Alan Celestino Gabriel Sánchez (2006), Ciro Giovani Aielo (2006), Leonel Agustín Antunez (2007), Erik Demian González (2006), Matías Saldivia (2007), Bautista Lanzidei (2006), Santiago Román Enrique (2007) y Bruno De Deugd (2007).
Delanteros
Mientras que en este sector de la cancha comenzaron a practicar 16 juveniles: Facundo Piozzi (2006), Lisandro Lionel Duarte (2007), Joaquín Samuel Ferraris (2006), Fausto Ramiro López (2006), Santiago Nahuel Soto (2007), Juan Pablo Frías (2006), Thiago Benjamín Monzón (2007), Thiago Ponce (2005), Ignacio Nicolás Moreno (2006), Mael Ignacio Macia (2006), Lázaro Souza (2006), Tomás Ariel Parodi (2007), Oliverio Taglialegne (2007), Santiago Rubén Calvo (2007) y Cristian Tomás Gómez.
Cuerpo técnico
El cuerpo de formadores estará compuesto de la siguiente manera. Como entrenadores continúan los mismos que en 2025. Mario Pobersnik estará al frente de la reserva, Mario Paglialunga en la 4ª de AFA y Ezequiel Gentilo en la primera local.
Los preparadores físicos serán: Pablo Díaz, Ayrton Lewandowski y Juan Manuel Ordoñez. Juan Marcelo Ojeda oficiará como entrenador de arqueros, Matías Di Gangi (video analista), Candela Di Santis (nutricionista), Sol Fernández (psicóloga) y Matías Villarreal (utilero).
El secretario técnico es Ariel Bonetto, mientras que el área de prensa está comandada por Tomás Romero.
