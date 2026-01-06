El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo en Hurlingham: lo asaltaron en una casa en obra

El conductor sufrió un robo de dos delincuentes mientras esperaba a unos obreros. Los ladrones escaparon en un auto y no hay detenidos hasta el momento

Wiñazki fue soprendido mientras esperaba a unos obreros en su casa de Hurlingham

El periodista Nicolás Wiñazki sufrió un asalto este lunes mientras se encontraba en una vivienda en refacción ubicada en el partido bonaerense de Hurlingham. El hecho ocurrió cuando el conductor esperaba la llegada de unos pintores en una casa que no utiliza como residencia habitual.

En ese contexto, dos delincuentes lo sorprendieron y lo abordaron de manera repentina . Según las primeras informaciones, los asaltantes le robaron dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que fue un "robo aleatorio", ya que la propiedad no corresponde al domicilio del periodista, sino a una casa en obra que se encuentra en reconstrucción desde hace un tiempo.

La vivienda todavía no cuenta con medidas de seguridad definitivas , como alarmas o sistemas de vigilancia, una situación que habría facilitado el accionar de los delincuentes.

El asalto se concretó en pocos minutos: los ladrones amenazaron a Wiñazki, se apoderaron de la suma importante de dinero que llevaba consigo y escaparon sin ejercer violencia física. Tras el robo, los asaltantes huyeron en un auto negro.

Cómo sigue la investigación

La Policía Bonaerense analiza si el vehículo utilizado tenía pedido de secuestro, ya que existe la sospecha de que podría tratarse de un automóvil robado días atrás.

La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini. Personal de la DDI y de la policía local revisa cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para armar cronológicamente el recorrido de los autores del asalto.

Hasta el momento no se registraron detenidos, aunque los investigadores analizarán el material fílmico para poder identificar a los delincuentes.